BH: Circuito Liberdade ganha arte de quase 100 m²

O Circuito Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, passa a contar com um novo painel da Galeria Rampa, instalada no Ponto Cultural da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Com quase 100 metros quadrados, a arte “O Grande Balcão Belo-Horizontino” já está em exposição.

A obra é assinada pela artista visual Carol Smocowisk e traz uma composição vibrante de referências arquitetônicas, culturais e comerciais da cidade. Dentre os pontos turísticos retratados estão o Museu de Artes e Ofícios, o Viaduto Santa Tereza, a Praça Sete, o Edifício Niemeyer, o Mercado Central, a Igreja São Francisco de Assis (a famosa igrejinha da Pampulha) e o Mineirão.

Segmentos do comércio representados vão de vestuário, bares e restaurantes até barbearias, óticas e pet shops.

“O novo painel celebra a história de nossa cidade e a importância do comércio, que foi o núcleo de desenvolvimento de Belo Horizonte. Além disso, representa os profissionais que, diariamente, constroem e mantêm viva nossa principal força econômica”, destaca o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva.

Segundo o analista institucional e museólogo do Ponto Cultural, Allysson Gudu, o painel cumpre a proposta de resgatar a importância dos centros comerciais de Belo Horizonte. “O objetivo é valorizar os diferentes setores do comércio local e seus principais produtos, representando a diversidade e a vitalidade empreendedora da cidade”, explica.



Escolha da artista



Segundo a CDL, a seleção da artista responsável pela renovação do painel foi realizada via edital durante o mês de abril de 2025. Após a análise de 33 propostas, a artista Carol Smocowisk foi escolhida para executar a atualização.

“Como cenário e pano de fundo deste mural estão alguns dos principais ícones de Belo Horizonte, valorizando história, arquitetura e patrimônio", explica a artista. Ela conta que as ilustrações desses elementos foram desenvolvidas com traços geométricos e simplificados reforçando o diálogo entre tradição e modernidade, segundo ela, tão presente no cotidiano de BH.



A artista

Carol Smocowisk é natural de São Paulo e reside na capital mineira desde 2021, onde cursou arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Dentre seus trabalhos estão painéis residenciais, comerciais e as artes que compõem a experiência de visitação do bunker do Edifício Acaiaca, na Região Central de BH.

Ela também foi a responsável pelo mural urbano localizado próximo ao Museu de Arte da Pampulha.

Serviço

Ponto Cultural CDL

Galeria Rampa – Avenida João Pinheiro, 496 – Funcionários

Visitação gratuita de terça a sábado, das 10h às 16h

Visitas mediadas às 10h e às 14h, com agendamento prévio



