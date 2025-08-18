Grande BH: bacia de contenção B3 é entregue para conter riscos de enchentes

Foi inaugurada nesta segunda-feira (18/8) a bacia de contenção B3, no bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Localizada na antiga Vila PTO, a obra já está em funcionamento e pode armazenar até 103 milhões de litros de água, o equivalente a 41 piscinas olímpicas. A bacia reduz a velocidade e normaliza a vazão da água, evitando que ruas, moradias e comércios sejam atingidos durante períodos de chuva intensa.

Participaram da entrega o governador Romeu Zema (Novo), o vice, Mateus Simões (Novo), e a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT). Os recursos aplicados na obra fazem parte do acordo de reparação da tragédia de Brumadinho, que deixou 272 mortos em 2019.

O termo foi firmado de forma suprapartidária, com a participação de órgãos de controle, prefeituras e comunidades atingidas. Para viabilizar a construção, mais de mil famílias foram reassentadas, e a expectativa é que a B3 beneficie diretamente cerca de 250 mil pessoas. O projeto recebeu R$ 114 milhões em investimentos, sendo R$ 107 milhões provenientes do acordo da Vale e R$ 7 milhões de contrapartida da Prefeitura de Contagem.

Integração com outras bacias

A B3 se soma à B2, na rua Rio Volga, no bairro Riacho, que já opera em sua capacidade máxima, e à B4, na antiga Vila Itaú, atualmente em construção e prevista para conclusão no início do próximo ano. A prefeita de Contagem, Marília Campos, destacou que a entrega dessas bacias já prontas, somada ao avanço da B4, deve tornar os efeitos das chuvas mais brandos no próximo período chuvoso.

Durante a entrega o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que a B3 representa um passo importante para superar décadas de enchentes e citou a grande inundação de 2009 como exemplo dos problemas que a obra pretende evitar. Segundo ele, a bacia faz parte de um programa de contenção de cheias que já soma mais de R$ 400 milhões em obras, em parceria com Contagem e Belo Horizonte.

Zema ressaltou que a gestão está preparando Minas para o próximo período de chuvas e destacou que o investimento é um legado da tragédia de Brumadinho: "Estamos mostrando que aquela tragédia que custou 272 vidas está se revertendo em melhorias para milhões de mineiros. Este é um problema que vai ficar no passado".

O secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno Barros de Souza, reforçou que a conclusão da B3 e os avanços na B4 aumentam a capacidade do Estado de evitar tragédias como as de 2019.

Obras complementares

Outras intervenções de drenagem e urbanização também têm impacto positivo na cidade. É o caso da avenida Maracanã, na região Sede, cujo primeiro trecho de 1,5 km deve ser entregue ainda este mês, beneficiando milhares de pessoas. A avenida Pio XII, no bairro Água Branca, também foi executada para reduzir inundações recorrentes.

A B3 integra um sistema interligado de bacias de contenção que atuam como reservatórios temporários, regulando o fluxo da água e reduzindo o risco de transbordamento dos córregos Ferrugem e Ribeirão Arrudas. Além dela, estão em andamento as obras das bacias B2, no Riacho das Pedras; B4, na antiga Vila Itaú; e B5, na Vila Sport Club, em Belo Horizonte.

O conjunto foi dimensionado para suportar chuvas equivalentes às maiores registradas nos últimos 100 anos, garantindo mais segurança para moradores e para quem circula pela região.

