Ministro anuncia R$ 96 milhões para ampliar cirurgias cardíacas em Contagem

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou na manhã deste sábado (12/7) um investimento de R$ 96 milhões anuais, além de uma parcela única de R$ 24 milhões, para ampliar a realização de procedimentos cardíacos de alta complexidade em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



De acordo com o ministro, os recursos permitirão a realização de cerca de 1 mil cirurgias cardíacas por ano, 500 procedimentos de cateterismo e mais de 1mil exames especializados em cardiologia, como hipocardiogramas. As intervenções serão feitas em parceria com o Hospital Santa Rita.

O anúncio ocorreu durante visita ao Complexo Hospitalar de Contagem, acompanhado da prefeita Marília Campos (PT). Segundo Padilha, os recursos devem reduzir a demanda reprimida em outras cidades da Grande BH, já que hoje os pacientes de Contagem dependem de Belo Horizonte para procedimentos cardíacos de alta complexidade.

Atualmente, o município não conta com centro de hemodinâmica nem realiza esse tipo de cirurgia. Segundo a Prefeitura, a demanda é crescente: a estimativa para 2024 aponta necessidade de 1.038 cirurgias, 458 cateterismos e mais de 1.100 internações por causas cardiológicas.

Na prática, pacientes que chegam às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são cadastrados no SUSFacil, que busca vaga em hospitais de Belo Horizonte. Já os casos eletivos passam por avaliação no Centro de Especialidades e são encaminhados para a Central de Regulação, entrando na fila de pactuação com a capital. O tempo médio de espera varia de três a nove meses.

Segundo Padilha, os recursos devem reduzir a demanda reprimida em outras cidades da Grande BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Deputados do PT e autoridades locais também acompanharam a agenda.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em BH





Ainda neste sábado, o ministro se reúne com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). Na sexta-feira (11/7), Padilha esteve em Nova Lima, também na Grande BH, onde visitou a fábrica da Biomm e acompanhou a entrega de 207 mil doses de insulina humana ao Sistema Único de Saúde (SUS).







Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia