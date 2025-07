Damião sobre relação com Juliano Lopes: 'É meu amigo. É meu vice'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), falou sobre a relação que tem com o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Juliano Lopes (Podemos), em entrevista ao “Em Minas”, programa da TV Alterosa.

Ele disse que uma possível polêmica surgiu em virtude da eleição para a presidência da Casa, no início do ano.

“Juliano é meu amigo, converso muito com Juliano. Mostrei claramente isso na minha saída do país (para ir a Israel), para ele poder assumir. É direito dele. Ele foi eleito presidente da Casa, ele é o meu vice”, declarou.

O prefeito disse ainda que mantém uma relação tranquila não só com Lopes, mas também com todos os vereadores.

“Estou mostrando para a cidade de Belo Horizonte, com muita transparência e, consequentemente, para os vereadores e vereadoras de Belo Horizonte que estou ali para trabalhar. E eu quero o mesmo que eles querem. Fomos eleitos para melhorar a vida das pessoas que moram no município ou que passam pelo município de Belo Horizonte. Então, nosso pensamento tem que ser o mesmo.”

Altos e baixos

A relação entre Álvaro Damião e Juliano Lopes, em seus respectivos novos cargos, começou estremecida pela movimentação de bastidores iniciada logo após a eleição de 2024. No dia seguinte ao segundo turno, o secretário de Governo de Romeu Zema (Novo), Marcelo Aro (PP), reuniu um grupo com 23 vereadores eleitos para anunciar que seu grupo político, a famigerada ‘Família Aro’, formaria maioria na Câmara para eleger Lopes à presidência da Casa.

A chapa vencedora do Executivo, Fuad Noman (PSD) e Álvaro Damião, não atuou para lançar um concorrente governista ao cargo de presidente da Câmara durante novembro e boa parte de dezembro. A uma semana do novo ano e da eleição para o cargo, o nome do líder de governo, Bruno Miranda (PDT), foi apontado como candidato.

Damião ficou responsável por articular votos para Miranda, missão ingrata tanto por representar uma mudança repentina de comportamento do Executivo em relação à eleição da presidência da Câmara como por significar a entrada na corrida com dois meses de atraso.

Como resultado desses fatores, Juliano Lopes foi eleito para o comando do Legislativo em uma sessão repleta de ressentimento, declarações contra o antigo ocupante do posto, Gabriel Azevedo (MDB), e ataques a Damião. O então vice-prefeito foi classificado pelo novo presidente da Câmara Municipal como um “pateta”, fala recebida com comemoração pelos integrantes da Família Aro presentes na Casa.

Desde então, Lopes e Damião iniciaram uma progressiva aproximação, marcada por declarações em que ambos colocaram panos quentes nas brigas do fim de 2024 e de 1º de janeiro de 2025.

Com o falecimento de Fuad no fim de março e a assunção do vice ao cargo titular, o apaziguamento acelerou. Logo em sua primeira semana na Afonso Pena, 1212, Damião viajou ao Peru e deixou Lopes como prefeito em exercício por uma semana. O ato foi visto como o aceno definitivo pelo fim da animosidade entre os poderes.

As mudanças empreendidas por Damião na estrutura do Executivo têm contemplado a Família Aro. O movimento preza pela governabilidade, já que o grupo é numeroso dentro da Casa, mas não deixa de se somar aos atos de aceno entre o prefeito e o presidente da Câmara.

