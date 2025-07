Câmara recebe projeto para construção do primeiro campus do IFMG em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte encaminhou nesta terça-feira (15/7) à Câmara Municipal o projeto de lei que cria a Operação Urbana Simplificada (OUS), medida necessária para permitir a construção do primeiro campus do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) na capital. A proposta, assinada pelo prefeito Álvaro Damião, foi apresentada durante uma reunião com o reitor do Instituto, Rafael Bastos Teixeira, o presidente da Câmara, Juliano Lopes, e vereadores da Região do Barreiro, onde a unidade será implantada.

A proposta, que já começa a tramitar na Casa, busca ampliar o acesso à educação pública de qualidade e promover o desenvolvimento econômico e social de uma das regiões mais populosas da cidade.

Segundo o prefeito, o novo campus será o maior do estado e poderá servir de referência nacional. "O Instituto Federal é um sonho que agora chega ao Barreiro, em um espaço muito bem localizado. Teremos o maior Instituto Federal do estado e que será modelo para ser replicado no Brasil inteiro”, afirmou Álvaro Damião. O presidente da Câmara, vereador Juliano Lopes, assegurou agilidade na tramitação do projeto e prevê que o projeto pode ser aprovado em um prazo de 30 dias. Leia Mais PBH anuncia fim de duas linhas de ônibus que existem há mais de 40 anos Novo Anel: PBH promete mais obras Cesta nas Férias: PBH divulga prazo para famílias retirarem alimentos O campus será construído na Avenida Waldyr Soeiro Emrich, entre as ruas Alfredina Amaral e Maria Letícia, na Região do Barreiro, em um terreno público pouco utilizado. A OUS-IFMG também determina condições voltadas para a melhoria da região, como o compromisso do governo federal com a manutenção da área verde do local.

O projeto pretende transformar o espaço em um polo de formação técnica e superior, com foco nos eixos de Meio Ambiente e Saúde. Serão ofertados cursos de técnico em Análises Clínicas, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Dietética, Radiologia e Cuidado de Idosos, entre outros. Todos gratuitos. BH terá Dia da Cultura Gospel em novembro

Quando o campus estiver operando com sua capacidade máxima, a expectativa é de chegue a mais de 1,5 mil vagas. Para ingressar nos cursos técnicos ou superiores, os interessados poderão entrar por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além dos processos seletivos próprios da instituição, como o vestibular e o exame de seleção, realizados duas vezes por ano.

Todas as despesas relacionadas à construção do campus, incluindo a obtenção das autorizações legais necessárias para as obras, assim como a manutenção, conservação e preservação do imóvel, estando a cessão definitiva do terreno vinculada ao uso educacional da área, serão de responsabilidade do IFMG. O campus da capital será o 18° da instituição no estado e implementará o Programa Institucional de Esporte e Lazer do IFMG, que contempla práticas esportivas, atividades culturais, físicas e de lazer voltadas a crianças, jovens e adultos da comunidade interna e externa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia