Damião para Lula no Aglomerado da Serra: 'Nós falamos o populês'
Damião comparou sua trajetória a do presidente Lula durante visita do petista pelo Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte
compartilheSiga no
O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) comparou sua história com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante passagem do petista pelo Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (4/9). Ao lembrar das origens humildes, Damião disse que fala o "populês" das comunidades assim como o presidente.
- Ao vivo: Lula visita Aglomerado da Serra, em BH
- Presidente do Sindigás diz que distribuição de botijões vai aumentar vendas
Damião também lembrou da campanha ao lado do ex-prefeito Fuad Noman, quando estiveram no Aglomerado por mais de uma oportunidade. Para ele, Fuad venceu o pleito do ano passado por falar a "língua do povo".
Leia Mais
"Nós falamos um idioma que muitos tentam falar, mas não conseguem. Nós falamos, presidente, o 'populês', nós somos o povo, nós falamos a língua do povo, porque nós vivemos todas as dificuldades que o povo viveu", disse.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que Lula veio fazer em BH?
- Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
- Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
- Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
- Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
- Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
- Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
- Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
- Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
- Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
- BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.