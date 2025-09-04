Assine
GÁS DO POVO

Damião para Lula no Aglomerado da Serra: 'Nós falamos o populês'

Damião comparou sua trajetória a do presidente Lula durante visita do petista pelo Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte

Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
04/09/2025 12:34

Damião e Lula
Damião para Lula no Aglomerado da Serra: "Nós falamos o popules"

O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) comparou sua história com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante passagem do petista pelo Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (4/9). Ao lembrar das origens humildes, Damião disse que fala o "populês" das comunidades assim como o presidente.

Damião também lembrou da campanha ao lado do ex-prefeito Fuad Noman, quando estiveram no Aglomerado por mais de uma oportunidade. Para ele, Fuad venceu o pleito do ano passado por falar a "língua do povo".

"Nós falamos um idioma que muitos tentam falar, mas não conseguem. Nós falamos, presidente, o 'populês', nós somos o povo, nós falamos a língua do povo, porque nós vivemos todas as dificuldades que o povo viveu", disse.

O que Lula veio fazer em BH?

  • Lula lança nesta quinta (4/9), em BH, o programa Gás do Povo;
  • Evento ocorre às 10h no Aglomerado da Serra e terá transmissão ao vivo;
  • Iniciativa vai distribuir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias;
  • Estimativa de alcance é de 50 milhões de pessoas em todo o país;
  • Programa substitui o Auxílio Gás, antes pago em dinheiro;
  • Agora, retirada será direta em revendedoras credenciadas;
  • Governo promete mais eficiência, transparência e controle;
  • Orçamento previsto é de R$ 3,57 bilhões;
  • Para 2026, ano da eleição presidencial, previsão sobe para R$ 5,1 bilhões;
  • BH foi escolhida para reforçar a estratégia política em Minas Gerais.

