Damião para Lula no Aglomerado da Serra: 'Nós falamos o populês'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) comparou sua história com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante passagem do petista pelo Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (4/9). Ao lembrar das origens humildes, Damião disse que fala o "populês" das comunidades assim como o presidente.

Damião também lembrou da campanha ao lado do ex-prefeito Fuad Noman, quando estiveram no Aglomerado por mais de uma oportunidade. Para ele, Fuad venceu o pleito do ano passado por falar a "língua do povo".

"Nós falamos um idioma que muitos tentam falar, mas não conseguem. Nós falamos, presidente, o 'populês', nós somos o povo, nós falamos a língua do povo, porque nós vivemos todas as dificuldades que o povo viveu", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia