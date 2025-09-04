Lula assume risco de aprovação de anistia e pede mobilização da população

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alertou, nesta quinta-feira (4/9), para o risco de aprovação no Congresso Nacional de um projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, e convocou a população a se mobilizar para fiscalizar e participar ativamente da política.

O alerta foi feito durante conversa com ativistas e moradores do Aglomerado da Serra, uma das maiores comunidades de Belo Horizonte, em encontro que contou ainda com a presença da primeira-dama Janja e de ministros do governo. A fala do presidente acontece em momento em que a oposição no Congresso Nacional articula a votação de um projeto de anistia.

Sobre a proposta que poderia perdoar os responsáveis pelo ataque de 8 de janeiro e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em caso de condenação no Supremo Tribunal Federal (STF), Lula afirmou que a extrema direita ainda tem força no Congresso. “O Congresso tem ajudado o governo, aprovou quase tudo o que pedimos, mas a extrema direita ainda tem força. Essa é uma batalha que deve ser feita também pelo povo”, declarou.

O presidente destacou que o engajamento da população é fundamental para a consolidação da democracia e para garantir que políticas públicas funcionem de fato. Ele reforçou que as críticas devem ser feitas de maneira responsável e voltadas à realidade das comunidades, sem espaço para bajulação ou desinformação.

“Vocês têm um compromisso. O Brasil só tem um dono, que é o povo brasileiro, e as comunidades têm os melhores representantes, que são vocês”, afirmou Lula, defendendo que moradores das favelas se envolvam nos debates nacionais e se politizem.

O presidente criticou ainda os chamados “falsos patriotas” que defendem a intervenção de atores externos no país, em referência a manifestações de apoio à tentativa de interferência do presidente Donald Trump no Brasil, especialmente sobre o julgamento de Bolsonaro no STF. Apesar das críticas, ele não citou nomes, como o do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde março deste ano e tem atuado com autoridades norte-americanas por sanções ao Brasil.

Lula reafirmou a importância da participação ativa da população. “Se o governo merecer crítica, a gente faça a crítica. As periferias precisam ser politizadas, orientadas sobre o que é certo e errado, e acompanharem de perto as decisões do Congresso e da administração federal”, disse.

