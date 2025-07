Minha Casa, Minha Vida impulsiona setor da construção civil

Diante de um cenário econômico desafiador, marcado por juros elevados e crédito mais restrito, o setor da construção civil mantém ritmo de crescimento no Brasil. No primeiro trimestre de 2025, o mercado imobiliário registrou alta de aproximadamente 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Boa parte desse desempenho se deve ao fortalecimento do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que vem ganhando fôlego nos últimos meses. Segundo a CBIC, entre janeiro e março deste ano foram vendidas 102 mil unidades habitacionais em 221 cidades brasileiras. No mesmo período, o setor lançou entre 85 mil e 89 mil novas unidades.

O Minha Casa, Minha Vida respondeu por uma fatia expressiva desses números: 53% dos lançamentos e 47% das vendas no primeiro trimestre de 2025 estão vinculados ao programa. Os dados mostram que, mesmo com o cenário de juros altos — que impacta diretamente o financiamento imobiliário — a demanda por moradias populares segue aquecida.

Um exemplo de empresa que tem seguido essa premissa de crescimento é a Emccamp Residencial. A construtora recebeu, recentemente, a elevação de seu rating de crédito (classificação de risco) pela agência S&P Global Ratings, passando de A+ para AA. O movimento reflete o fortalecimento da estrutura financeira e organizacional da companhia, que se prepara para acelerar o crescimento nos próximos anos, em linha com o ciclo favorável do MCMV.

Com atuação em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a Emccamp lançou, em 2024, um total de 2,6 mil apartamentos, com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 1,2 bilhão. A meta é chegar a R$ 2 bilhões em VGV até 2027, o que representa uma expansão da ordem de 70%, segundo o diretor financeiro e de Relações com Investidores, André Avelar. A expectativa é quase dobrar o volume de lançamentos no período, impulsionada pelo ambiente de maior estímulo ao crédito imobiliário e por medidas do governo federal que ampliaram a base de beneficiários do MCMV, reduziram taxas de juros e aumentaram subsídios.

“O cenário é positivo, com demanda consistente, sustentada pelo nível elevado de emprego, crescimento da massa de renda e inflação controlada. A perspectiva continua excelente para nós e para o segmento como um todo. Agora é a hora da habitação popular entregar muitos bons resultados”, afirma Avelar.

O desempenho operacional também tem sustentado a confiança da companhia. Em 2024, a Emccamp reportou receita líquida de R$ 904 milhões, Ebitda de R$ 107 milhões e lucro líquido de R$ 77 milhões, equivalente a uma margem líquida de 8,5%. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) alcançou 16%, com a meta de atingir 30% no médio prazo.

No aspecto de estrutura de capital, a companhia manteve o balanço com baixos níveis de endividamento. A dívida líquida encerrou o ano em R$ 10 milhões, montante equivalente a apenas 2% do patrimônio líquido. A trajetória conservadora é resultado de uma expansão gradual após duas tentativas de abertura de capital (IPO) em 2013 e 2020, que não avançaram. “Optamos por um crescimento mais gradativo e sustentável. Se tivéssemos acelerado demais, estaríamos alavancados”, explica Avelar.

Para financiar o novo ciclo de lançamentos, a estratégia prevê a venda direta aos bancos da carteira de recebíveis provenientes das vendas de imóveis. O upgrade de rating deve contribuir para melhorar as condições de negociação com as instituições financeiras. “Todas as operações para sustentar esse crescimento já estão endereçadas. Agora, com o rating melhor, posso pressionar mais os bancos para ter uma taxa menor”, completa.

Com 48 anos de atuação, a Emccamp também passou recentemente por um processo de sucessão. No ano passado, os irmãos fundadores, Régis e Eduardo Campos, transmitiram a direção executiva aos filhos. Régis Campos deixou o cargo de CEO para assumir a presidência do conselho de administração, enquanto Eduardo assumiu a vice-presidência do colegiado.

Para Avelar, a combinação de um balanço robusto, a perspectiva de crescimento no segmento econômico e uma estrutura sucessória consolidada sustenta o posicionamento da companhia como uma das principais incorporadoras focadas na habitação popular, que é o segmento com maior demanda potencial no mercado residencial brasileiro. “Quero agradecer especialmente ao time da Emccamp pelo empenho, dedicação e busca constante pela melhoria contínua. Também estendo meu reconhecimento aos nossos parceiros comerciais, que têm sido fundamentais, com confiança e apoio irrestrito ao nosso negócio”, afirma o executivo.

Website: https://www.instagram.com/emccampresidencial