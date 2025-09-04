Assine
AGLOMERADO DA SERRA

Damião minimiza saída do União da base de Lula: 'BH depende do governo''

Prefeito de Belo Horizonte fez afagos ao presidente Lula durante passagem do petista pela capital mineira

Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
04/09/2025 15:18 - atualizado em 04/09/2025 15:18

Damião e Lula
Damião para Lula no Aglomerado da Serra: "BH não é uma capital que vive somente do que ela tem. Ela depende do governo do estado, depende e muito do governo federal para resolver os problemas do munícipe". crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), minimizou a saída do seu partido da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante agenda do petista na capital mineira, nesta quinta-feira (4/9). Segundo Damião, essa construção é da direção partidária, enquanto ele precisa manter uma boa relação com o presidente em razão da dependência da cidade de recursos federais.

"Os assuntos relacionados a construção partidária tem que ser feito dentro de salas, reuniões entre os diretores de partido para ver qual que é o futuro do partido, do país. As pessoas que estão me assistindo, estão preocupadas com os problemas na casa dela. Não está preocupada em quem o prefeito de Belo Horizonte vai apoiar ou não", disse.

Segundo o prefeito, seus objetivos com Lula são assinar convênios para trazer recursos para a cidade. "BH não é uma capital que vive somente do que ela tem. Ela depende do governo do estado, depende e muito do governo federal para resolver os problemas do munícipe. A minha política sempre foi essa, não vou mudar agora", afirmou.

Damião e Lula estiveram juntos no lançamento do programa Gás do Povo, no Aglomerado da Serra. Durante seu discurso, o prefeito fez afagos ao presidente e comparou as duas trajetórias. Ao lembrar das suas origens na comunidade, ele disse que, assim como Lula, fala o "populês, a língua do povo".

Com as mãos no ombro de Lula, o prefeito também elogiou o lançamento do novo programa social de distribuição de botijões de gás. “Quando o senhor lança um projeto como esse, pode ter certeza de que está cuidando das pessoas mais simples, das que mais precisam", ressaltou.

O prefeito também voltou a pedir recursos ao presidente. Dessa vez, ele quer a instalação de um Instituto Federal no Aglomerado da Serra. Atualmente, o governo Lula já trabalha para levar uma instituição de ensino federal até a região do Barreiro.

União-PP

O desembarque do União Brasil do governo Lula foi anunciado no início da semana, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal por uma suposta tentativa de golpe. Federadados com o Progressistas (PP), os partidos do Centrão tem a maior bancada do Congresso Nacional.

Apesar de cargos em ministérios, a legenda já tinha um alinhamento com Bolsonaro. Agora, a federação também anunciou que vai apoiar o projeto de anistia aos condenados pelos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro.

alvaro-damiao bh jair-bolsonaro lula

