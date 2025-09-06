Esquerda e direita convocam para manifestações no Dia da Independência

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O 7 de Setembro deste ano virou um campo de disputa entre manifestantes de direita e de esquerda. Com pautas antagônicas, políticos dos dois espectros vêm convocando seus apoiadores para engrossar suas manifestações.

O 31º Grito das Excluídas e dos Excluídos, que vai ocorrer, em Belo Horizonte, à partir das 9h na Praça Raul Soares, Região Centro-Sul, vem sendo convocado por políticos de esquerda, como os deputados estaduais Beatriz Cerqueira (PT) e Betão (PT).

O evento destaca a soberania e traz o mote de "Cuidar da democracia, é luta de todo dia". Também está prevista manifestações contra o governador Romeu Zema (Novo) devido às insatisfações dos servidores públicos e pela condução do seu governo.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, chegou a convocar a militância para participar do ato, que também ocorre em outras cidades do Brasil.

"Amanhã é dia de nós dizermos ao Brasil que nós não somos um puxadinho dos Estados Unidos, que não somos quintal norte-americano, que nós somos um país soberano", afirmou o petista.

A recém empossada presidente do PT Minas, a deputada Leninha, irá a Montes Claros, no Norte de Minas, participar da manifestação junto à sua base.

Em Minas Gerais, além de BH e Montes Claros, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, São João del Rei, Pouso Alegre, João Monlevade, Governador Valadares, Serra do Cipó e Santa Luzia também devem ter manifestações.

Ato pela anistia

A Praça da Liberdade será palco, a partir das 10h, do ato pró-anistia aos réus e condenados por tentativa de golpe de Estado. O evento vem sendo convocado por diversos parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

O pastor Silas Malafaia, organizador do evento em São Paulo, convocou manifestantes pedindo liberdade de expressão e religiosa usando mote "Reaja, Brasil".

Em vídeo divulgado por Nikolas em suas redes, ele pede que seus eleitores não desistam de apoiar a pauta e afirmou que seguirá lutando pela derrota do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se "livrar de corruptos e imorais desta nação" e vencer a esquerda.

Nikolas, assim como o governador Zema, deverão sair de Belo Horizonte e seguir para a Avenida Paulista, onde a cerimônia vai começar às 15h.