7 ideias criativas para celebrar o 7 de setembro com as crianças

O tradicional desfile de 7 de setembro não vai acontecer em algumas cidades este ano, como em Bom Despacho, Minas Gerais, onde a prefeitura alegou dificuldades para realizar o evento. Para muitas famílias, a notícia pode ter frustrado os planos para o feriado, especialmente para quem tem crianças ansiosas pela celebração.

Mas a ausência do evento público pode ser a chance perfeita para criar novas memórias e ensinar sobre a Independência do Brasil de um jeito diferente. Celebrar em casa pode ser tão ou mais divertido e educativo, transformando a data em um momento único de conexão familiar.

Separamos sete ideias para você aproveitar o feriado com os pequenos, ensinando sobre a história do país e, claro, se divertindo muito. São atividades simples, que exigem poucos recursos e garantem um dia memorável para todos.

1. Piquenique com as cores do Brasil

Transforme o almoço ou o lanche da tarde em uma festa temática. A proposta é montar um piquenique onde as comidas e a decoração remetam às cores da bandeira brasileira. A atividade pode acontecer no parque mais próximo, no quintal ou até mesmo na sala de casa, com uma toalha estendida no chão.

Para o cardápio, aposte em alimentos que já tenham as cores certas. O verde pode vir de uvas, kiwis, brócolis ou sanduíches com patê de abacate. O amarelo fica por conta do milho, abacaxi, manga, bolo de fubá ou suco de maracujá. O azul pode ser representado por mirtilos ou gelatinas. O branco, por sua vez, aparece no pão, no queijo ou na pipoca.

Leve também uma bola ou um frisbee para gastar a energia da criançada ao ar livre. O importante é criar um ambiente descontraído, onde a família possa conversar, brincar e aproveitar o momento juntos, associando os símbolos nacionais a uma experiência positiva e saborosa.

2. Caça ao tesouro da Independência

Crianças adoram um bom mistério. Uma caça ao tesouro é a maneira perfeita de unir diversão e aprendizado. A ideia é criar pistas relacionadas a fatos e personagens da Independência do Brasil. Cada resposta correta leva a um novo esconderijo, até que os pequenos encontrem o “tesouro” final.

As pistas podem ser perguntas simples. Por exemplo: “Fui o príncipe português que proclamou a Independência. Quem sou eu?”. A resposta, Dom Pedro I, pode levar a uma pista escondida perto de algo que comece com a letra “P”. Outra dica pode ser: “Qual o nome do rio onde a Independência foi declarada?”.

O tesouro não precisa ser algo caro. Pode ser uma caixa com doces, um livro sobre a história do Brasil adaptado para crianças ou até mesmo um “certificado de historiador mirim”. A atividade estimula o raciocínio, o trabalho em equipe e fixa o conteúdo histórico de forma prática.

3. Sessão de cinema histórica

Que tal preparar a pipoca e organizar uma sessão de cinema em casa com foco no Brasil? A seleção de filmes pode variar conforme a idade das crianças. Existem diversos desenhos animados e documentários que exploram a cultura, a fauna, a flora e a história do país de maneira acessível.

Crie um ambiente de cinema, com a sala escura, almofadas no chão e guloseimas. A experiência se torna mais imersiva e especial. Após o filme, promova uma pequena roda de conversa sobre o que assistiram. Pergunte o que mais gostaram, o que aprenderam de novo e quais as suas impressões.

Essa é uma ótima oportunidade para apresentar diferentes visões sobre o Brasil e despertar a curiosidade dos pequenos para além dos livros didáticos. A linguagem audiovisual tem um grande poder de engajamento e pode tornar o aprendizado mais leve.

FamVeld de Getty Images

4. Oficina de arte verde e amarela

Colocar a mão na massa é sempre uma alegria para as crianças. Monte uma pequena oficina de arte em casa com materiais simples, como cartolina, papel crepom, tinta guache, rolos de papel higiênico e caixas de papelão. O objetivo é criar objetos e decorações com as cores da bandeira.

Vocês podem confeccionar bandeirinhas para decorar a casa, cata-ventos para brincar no quintal ou até mesmo chapéus de soldado, como os da guarda imperial. Outra ideia é usar as mãos das crianças como carimbo para criar uma grande bandeira do Brasil em uma cartolina, simbolizando a união da família.

A atividade desenvolve a coordenação motora, a criatividade e o senso de colaboração. Ao final, a casa estará decorada com o resultado do trabalho em equipe, criando um ambiente festivo e personalizado para o feriado.

5. Dia de mestre-cuca brasileiro

Levar as crianças para a cozinha é uma forma de criar memórias afetivas e ensinar sobre a cultura de um país através de seus sabores. Escolha uma receita tipicamente brasileira e convide os pequenos para serem seus ajudantes. Pode ser algo doce, como brigadeiro ou bolo de cenoura, ou salgado, como pão de queijo.

Distribua tarefas simples e seguras para cada um. Eles podem misturar os ingredientes secos, quebrar os ovos em uma tigela separada ou enrolar os docinhos. A experiência sensorial de tocar, cheirar e provar os alimentos torna o aprendizado mais concreto e divertido.

Enquanto cozinham, conte um pouco sobre a origem do prato e sua importância na culinária nacional. Ao final, a recompensa será saborear algo delicioso que todos ajudaram a preparar, reforçando o sentimento de realização e orgulho.

6. Teatro da Independência em casa

Transforme a sala de casa em um palco e encene os principais eventos da Independência do Brasil. A proposta é criar uma pequena peça de teatro familiar, distribuindo papéis entre os participantes. Alguém pode ser Dom Pedro I, outro um soldado da guarda, e assim por diante.

Não é preciso um roteiro complexo. A história pode ser contada de forma simplificada, focando no famoso “Grito do Ipiranga”. Usem a imaginação para os figurinos e adereços: um lençol pode virar uma capa, um cabo de vassoura pode ser a espada e o sofá pode se transformar no cavalo do príncipe.

Essa atividade lúdica ajuda a criança a visualizar e a entender melhor os acontecimentos históricos. Além de ser extremamente divertido, o teatro estimula a desinibição, a criatividade e a capacidade de se expressar. Grave a peça com o celular para guardar uma recordação engraçada e única do feriado.

7. Desvendando o Hino Nacional

O Hino Nacional Brasileiro é um dos principais símbolos do país, mas sua letra complexa pode ser um desafio para as crianças. Aproveite o feriado para desvendar o significado de suas palavras de uma maneira interativa. Imprima a letra e leiam juntos, em voz alta.

A cada verso, pause e explique o que as palavras mais difíceis significam. O que são “margens plácidas”? E um “povo heroico de brado retumbante”? Use exemplos e sinônimos simples para facilitar a compreensão. Vocês podem até criar um “dicionário do hino” em uma folha de papel.

Depois de entenderem a letra, tentem cantar juntos. A atividade transforma um ato cívico, muitas vezes formal, em um momento de descoberta e aprendizado em família. Conhecer o hino é uma forma de se conectar com a identidade e a história do Brasil de uma maneira mais profunda.