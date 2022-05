Vídeo em que cantora parece errar o hino nacional em evento com Lula teve áudio adulterado

Um vídeo em que a cantora Teresa Cristina parece cometer diversos erros de português ao cantar o hino nacional ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi compartilhado mais de 600 vezes em redes sociais desde 10 de maio de 2022.





Mas o trecho teve o áudio alterado. Na sequência original, gravada em 7 de maio de 2022 durante o lançamento da chapa eleitoral Lula e Alckmin, Teresa Cristina não comete os erros destacados nas redes. O áudio com as falhas foi feito, na verdade, pela comediante Zuzu, do canal no YouTube 'Keké Isso na TV'., diz a legenda do conteúdo compartilhado no Facebook ( 1 2 ), Twitter ( 1 2 ) e no TikTok No vídeo, a letra que se escuta é:Na parte inferior do conteúdo nota-se também a logo do veículo de comunicação Jovem Pan News com a manchete:O áudio que circula nas redes não é, contudo, original.Uma pesquisa na conta oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) no YouTube permitiu identificar a transmissão ao vivo do evento. Na minutagem 1:30:46 , Teresa Cristina começa a se apresentar, mas com um áudio diferente e sem os erros vistos na versão compartilhada nas redes.Em seu Instagram, Teresa Cristina também publicou uma gravação do evento de 7 de maio de 2022, com áudio compatível ao da transmissão ao vivo do PT.Uma pesquisa no TikTok por, por sua vez, leva a um vídeo de uma outra mulher interpretando o hino nacional da maneira compartilhada nas redes.Clicando na opção dedo vídeo é possível ver que o áudio foi aplicado em várias sequências , entre elas a do ato em que o ex-presidente Lula lançou a sua candidatura para as eleições de outubro de 2022.Uma busca reversa por um fragmento da gravação do TikTok utilizando a ferramenta Yandex, mostra que a cantora em questão é Zuzu , humorista e participante do canal do youtube Keké Isso na TV. Outras agências de checagem como a Lupa Aos Fatos também verificaram esse conteúdo.