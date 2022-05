Fenômeno que afasta a Terra do Sol acontecerá em 4 de julho de 2022 e não afetará a saúde humana

Publicações nas redes sociais alertavam, em abril de 2022, que o 'fenômeno afélio', quando a Terra está mais distante do Sol, estaria prestes a começar.



De acordo com as mensagens, o evento teria como consequência baixas temperaturas e efeitos negativos na saúde humana. No entanto, o próximo afélio ocorrerá em 4 de julho de 2022 e não são previstos efeitos significativos no clima ou na relação com a saúde das pessoas, segundo fontes especializadas e uma astrônoma consultada pela AFP.





Captura de tela feita em 5 de maio de 2022 de uma publicação no Facebook

, dizem publicações compartilhadas no Facebook majoritariamente em abril de 2022.O texto, que também circula em inglês espanhol , continua: afélio , também conhecido como, é o fenômeno astronômico que ocorre nos anos em que a Terra está mais distante do Sol. Segundo a NASA , a agência espacial dos Estados Unidos, ele não ocorrerá, como sugerem as publicações virais, mas no início de julho.De acordo com informações do site do Planetário de Montevidéu , o próximo afélio acontecerá em 4 de julho de 2022 às 4h10 locais (7h10 GMT), com uma distância entre os dois corpos astronômicos de 152.098.455 quilômetros, quando em média a distância é 150.000.000 quilômetros, o que equivale a 8,3 minutos-luz ou a uma unidade astronômica.Isso ocorre porque o caminho da Terra ao redor do Sol é elíptico e não circular, por isso há momentos em que nosso planeta está mais longe do Sol e outros mais próximos (periélio), explica o site.No entanto, a distância entre nosso planeta e o Sole a diferença entre o afélio e o periélio não ultrapassa 3%, explicou à AFP Andrea Sánchez , doutora em astronomia pela Universidade da República, no Uruguai.Além disso, esse fenômeno não tem 'absolutamente nenhuma' relação com o clima ou com consequências prejudiciais para a saúde humana, afirmou a astrônoma:[que as pessoas têm][acreditam que], acrescentou.Sánchez explicou que a mudança das temperaturas durante as estações do ano se deve ao fato de que o eixo de rotação da Terra é inclinado e. No entanto, observou que há mais fatores que afetam a variação do clima,