Pfizer não publicou estudo culpando vacina anticovid por hepatite infantil

Publicações compartilhadas em redes sociais ao menos desde 24 de abril de 2022 asseguram que, segundo um estudo da Pfizer, a vacina contra a covid-19 poderia ser a responsável pela 'nova forma de hepatite severa que afeta crianças', um surto alertado pela Organização Mundial da Saúde no mesmo mês. Mas a OMS assegurou em abril que as causas dessa hepatite ainda não são conhecidas e que a grande maioria dos afetados não haviam sido vacinados. Após ser contactada pela AFP, a Pfizer negou ter publicado um estudo sobre a hepatite infantil e o seu imunizante.



'Assunto sério .. OMS emite Alerta Global sobre uma nova forma de Hepatite em Crianças. Estudo da Pfizer demostra que a causa pode ser a vacina Covid...', diz uma das publicações compartilhadas no Twitter (1, 2), junto ao link de um artigo em inglês do site The Exposé, já verificado em outras ocasiões pela AFP (1, 2, 3).



Mensagem semelhante também circula no Facebook (1, 2) e em publicações em espanhol.





As postagens são compartilhadas após uma série de casos de hepatite aguda ter sido registrada em crianças em diferentes países. Em 15 de abril de 2022, a OMS informou que até o dia 8 daquele mês haviam sido contabilizados 74 casos em crianças com menos de cinco anos no Reino Unido.Uma atualização desse mesmo relatório revelou que, até 21 de abril, haviam sido notificados ao menos 169 casos de hepatite aguda de origem desconhecida em 10 países na Europa, em Israel e nos Estados Unidos.Nessa atualização, feita em 23 de abril de 2022, a OMS enfatizou que as causas da hepatite infantil ainda estavam sendo investigadas e que, embora algumas das crianças afetadas tenham tido covid-19, hipóteses relacionadas a um possível efeito adverso de imunizantes contra o SARS-CoV-2A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês), por sua vez, publicou em 25 de abril de 2022 um informe técnico sobre a investigação relacionada ao aumento de casos de hepatite de origem desconhecida em crianças.Meera Chand, diretora de Infecções Clínicas e Emergentes da UKHSA, assegurou em um relatório do governo britânico que essa investigaçãoNa mesma página em que são publicadas as atualizações dessa investigação, a UKHSA também descartou a existência de uma relação entre a vacina contra a covid-19 e a hepatite aguda em crianças:No Reino Unido, a vacinação infantil é realizada pelo Serviço Nacional de Saúde e contempla a imunização de crianças de cinco a 11 anos com uma dose reduzida do imunizante da Pfizer usado em adultos. As crianças afetadas pela hepatite que tem menos de cinco anos, portanto, não haviam sido vacinadas contra a covid-19 nesse país. Fanny Petermann , doutora em Saúde Pública e Epidemiologia pela Universidade de Glasgow (Escócia) e acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade Diego Portales, no Chile, disse queA especialista explicou à AFP que os casos ainda estão sob análise e que uma das hipóteses consideradas é que, após a pandemia,Petermann descartou um vínculo entre essa hepatite e a imunização contra o SARS-CoV-2 já que

O 'estudo' da Pfizer

Buscas no Google pelas palavras-chavenão levaram a nenhum estudo da farmacêutica que vinculasse a vacina contra a covid-19 com os casos de hepatite em crianças.A equipe de checagem da AFP também consultou o site da companhia, especificamente a seção que publica suas pesquisas , assim como suas contas no Twitter Facebook , sem encontrar o suposto estudo. As versões arquivadas dessas contas tampouco exibem resultado semelhante ao alegado nas redes ( 1 4 ).Após ser contactado pela AFP, um porta-voz da Pfizer no Chile negou, em 4 de maio de 2022, que a companhia tenha publicado um estudo sobre o surto atual de hepatite., indicou.Algumas das publicações difundem um artigo intitulado, em tradução livre do inglês:. O texto é baseado em um artigo científico que supostamente vincula o imunizante desta farmacêutica aos casos de hepatite.No entanto, o estudo intitulado 'Transcrição reversa intracelular da vacina de mRNA da Pfizer BioNTech COVID-19 BNT162b2 in vitro em linha de células de fígado humano' não afirma em nenhum momento que a vacinação seria a causa direta do surto de hepatite.[da Pfizer], afirma.A pesquisa conclui:Uma busca no Google pelos nomes dos autores do estudo levou a uma entrevista com Yang de Marinis e Magnus Rasmussen publicada pela Universidade de Lund, na Suécia.Nela, Marinis afirmou queO pesquisador ainda enfatizou que, explicou Rasmussen.O artigo citado nas publicações viralizadas compartilha uma segunda pesquisa que supostamente se refere ao '. Mas a pesquisa adverte explicitamente que ainda deve ser