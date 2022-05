Jovem que defende traficantes em vídeo não é filha de Maria do Rosário

Captura de tela feita em 6 de maio de 2022 de uma publicação do Facebook (foto: Reprodução)



Novamente tá rolando nas redes um vídeo com a fake news de uma menina apresentada como minha filha. Aquele vídeo é mentiroso e isto não é um acaso. É injusto q p/ me atacar, usem minha família. Compartilhe a verdade e contribua p/ desmontar o gabinete do ódio e derrotar mentiras!

Vídeos atribuídos à 'filha da Maria do Rosário' voltaram a circular em maio de 2022, somando mais de 25 mil visualizações nas redes sociais desde 2019. No entanto, a jovem que protagoniza as imagens viralizadas não é filha da deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), mas uma humorista que satiriza movimentos de esquerda. O parentesco foi negado pela protagonista das gravações, conhecida nas redes como Fernanda Minazzi, e pela parlamentar., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook com dois vídeos compilados, a foto da deputada, a frase 'Filha da Maria do Rosário' e a estrela do PT. Conteúdo semelhante circula no Instagram , no Twitter , no YouTube e no TikTok No compilado há um primeiro vídeo de uma jovem, supostamente filha de Rosário, convocando para umem defesa do ex-presidente Lula e da democracia, e uma segunda gravação da mesma mulher defendendo traficantes de drogas.Como o Checamos mostrou em fevereiro de 2019, a jovem que aparece nas imagens não é filha da deputada, mas uma humorista cujo nome artístico é Fernanda Minazzi - ou Fê Minazzi em uma ironia ao termo 'feminazi', usado para se referir a feministas radicais - e que satiriza os movimentos de esquerda.Os dois vídeos que atualmente são compartilhados juntos ou separados foram publicados originalmente na página da humorista no Facebook ( 1 2 ) em 2016.A gravação em que Minazzi convoca para um 'maconhaço' a favor de Lula e da democracia também circulou em março de 2021, no contexto de quarentena pela pandemia de covid-19. O vídeo em que a personagem defende traficantes foi feito na esteira de uma polêmica envolvendo a jornalista da Rede Globo Fátima Bernardes.O suposto parentesco entre a jovem e a parlamentar foi negado pelas duas.A atriz que interpreta Minazzi ironizou o suposto vínculo familiar na época da CPMI da Fake News , aberta no Senado em setembro de 2019., disse a personagem em uma publicação no Facebook.Rosário também negou em mais de uma ocasião ( 1 2 ) a alegação de que a jovem seja sua filha., disse a deputada em uma publicação em 4 de maio de 2022.