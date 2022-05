Vídeo de multidão de verde e amarelo na Paulista não é de ato pró-Bolsonaro de 1º de maio de 2022

Um vídeo de uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, foi compartilhado mais de 6 mil vezes nas redes sociais como se mostrasse um ato a favor do governo realizado em 1º de maio de 2022.





Captura de tela feita em 2 de maio de 2022 de uma publicação no Facebook

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)



Captura de tela feita em 2 de maio de 2022 da opção 'Inspecionar' em vídeo publicado no Kwai ( . / )

Mas, as imagens circulam desde 7 de setembro de 2021, quando foram compartilhadas por aliados políticos do mandatário. Uma versão mais curta da mesma gravação também foi difundida pelo próprio Bolsonaro no último Dia da Independência., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ), no Twitter e no TikTok Em 1º de maio de 2022 foram realizadas manifestações favoráveis e contrárias ao governo Bolsonaro em diversas capitais do país, incluindo um ato na Avenida Paulista. Entretanto, a gravação viralizada não mostra a manifestação pró-Bolsonaro ocorrida no Dia do Trabalho.Uma busca reversa pelas imagens levou a publicações feitas em 7 e 8 de setembro de 2021, como a do ministro das Comunicações Fábio Faria e as das deputadas federais Bia Kicis (PSL) e Carla Zambelli (PL), aliadas do mandatário.Em 7 de setembro de 2021, o próprio Bolsonaro também publicou a gravação , em uma versão mais curta, em seu perfil no Instagram:Na ocasião, foram convocados atos contra o Supremo Tribunal Federal que criticavam o sistema eleitoral brasileiro.Outro elemento corrobora a origem das imagens. Algumas das publicações compartilham o vídeo com a marca d'água de um perfil da rede social Kwai. Embora o aplicativo não exiba a data das postagens dos usuários, foi possível verificar que a publicação foi feita em 8 de setembro de 2021 ao clicar com o lado direito do mouse sobre o vídeo e selecionar a opção. A data aparece emO AFP Checamos já verificou outras publicações que vinculavam imagens antigas a manifestações de 1° de maio de 2022.