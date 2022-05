É uma montagem foto que parece mostrar Lula e Maduro sem camisa e de mãos dadas

Publicações compartilhadas mais de 100 mil vezes ao menos desde 2019 alegam mostrar o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mandatário venezuelano Nicolás Maduro na década de 1980.





Captura de tela feita em 5 de maio de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Comparação entre foto viral e registro original, que mostra dois homens na Segunda Semana Anual do Orgulho Gay de Nova York em 1971, no site oficial do fotojornalista Jean-Pierre Laffont ( . / )

Mas a foto que ilustra as postagens, que voltaram a circular em 2022, foi manipulada digitalmente para incluir o rosto de Lula e de Maduro. Originalmente, a imagem foi registrada na Segunda Semana Anual do Orgulho Gay de Nova York, em 1971., diz a descrição de diversas publicações no Facebook ( 1 2 ), Instagram Pinterest , que disseminam a imagem em preto e branco de dois homens de mãos dadas, sem camisa e usando shorts.A imagem não tem relação, contudo, com os políticos latino-americanos.Uma busca reversa pela foto com a ferramenta Google Lens mostrou como uma das possíveis equivalências o nome do fotojornalista Jean-Pierre Laffont. Uma nova pesquisa, desta vez pelo nome de Laffont junto à foto viral, levou a uma coleção de registros do fotojornalista, feitos entre 1960 e 1990.A foto 28 do arquivo é a que circula nas redes sociais, mas com rostos diferentes., diz a legenda que acompanha a imagem.Uma pesquisa avançada por esses termos no site oficial de Laffont permitiu encontrar o retrato original , que realmente não mostra nem Lula, nem Maduro, como destacado abaixo:





A obra faz parte da coleção 'Turbulent America', publicada em 2014, e mostra o trabalho do fotógrafo francês, membro fundador da Agência Gamma de fotografia nos Estados Unidos.



Contatado pela equipe de checagem da AFP no Brasil quando a imagem editada começou a circular, Laffont esclareceu: 'Nunca fotografei Lula, nem Maduro'.



O AFP Checamos já verificou outros registos envolvendo o ex-presidente Lula que foram manipulados digitalmente (1, 2).