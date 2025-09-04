Católicos de Matozinhos fazem pressão e padre cancela evento umbanda

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O que era para ser um encontro intra-religioso entre a Paróquia Senhor Bom Jesus e o Terreiro de Umbanda Família de Fé (TUFF), na cidade de Matozinhos, foi cancelado horas após a publicação do jornal Estado de Minas relatar a boa iniciativa. O ritual estava programado para o dia 13 de setembro, com uma cerimônia de lavagem da calçada no entorno da Matriz.

Novato na paróquia, o religioso tentou promover um encontro de crenças em Matozinhos, mas a repercussão não agradou os católicos da cidade próxima à Belo Horizonte. Sem alternativa, padre comunicou ao sacerdote Pai Cláudio, da TUFF, que não poderia mais promover o evento.

Intolerância religiosa

Pai Cláudio, do Terreiro de Umbanda Família de Fé lamenta não poder realizar a lavagem da calçada na igreja Matriz de Matozinhos Arquivo Pessoal





“Recebi a pouco uma mensagem do padre Francisco dizendo que a lavagem da calçada estava cancelada. Lamentamos a decisão tomada, ainda mais que as tratativas para o evento, dias antes, se mostraram amistosas. O padre é uma pessoa espetacular, com uma bondade e sabedoria sem igual. Infelizmente, sabemos que a nossa cidade é muito conservadora. Tentamos unir as crenças, mostrar um ritual de pura bondade, mas a intolerância religiosa venceu”, lamenta Pai Cláudio.







Pai Cláudio disse que não esperava que um evento singelo, que promove tanta paz e caridade ter uma repercussão tão negativa nos dias de hoje. “Já estamos calejados com toda a falta de respeito. Já sofremos intolerância religiosa de todas as partes e religiões, mas nunca pensei que pudesse vir dos católicos. Seria um momento de grande significado para nós. A lavagem é um ato de fé, mas também de afirmação da nossa identidade e história. Estávamos felizes por essa parceria com a paróquia, que mostrou que o respeito e a união seriam possíveis”, afirmou um Pai Cláudio.











O ritual de lavagem teria convidados de outros terreiros da região. “Infelizmente comunicamos os irmãos de fé do ocorrido e vamos seguir na nossa crença e desejar o melhor para todos, mesmo àqueles que nos impedem de propagar os nossos cultos. Quem sabe um dia, teremos uma comunidade livre das amarras do preconceito e possamos celebrar, lado a lado, a mensagem de amor deixada por Jesus Cristo, que tanto acreditamos: “amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”, finaliza.







Festa de Cosme e Damião

Na Umbanda, São Cosme e São Damião são sincretizados com os Ibejis, as entidades que representam as crianças, o mundo infantil, a pureza e a alegria Wikkipedia





Agora, de acordo com Pai Cláudio é hora de focar na terceira celebração em honra a Cosme e Damião, que será realizada no dia 27 de setembro, na sede da entidade, na Rua Quatro, 139, bairro São Paulo, em Matozinhos, das 14h às 17h. Para o sacerdote da TUFF, será um momento especial, guiado pela luz e pela alegria, para unir a comunidade em prol das crianças que tanto precisam de carinho e esperança.

“Neste ano, com a força da união e da generosidade, sonhamos em tornar a festa ainda mais mágica. Queremos trazer a diversão de uma cama elástica, a leveza de uma piscina de bolinhas e a doçura de uma máquina de algodão doce. As crianças serão agraciadas com brinquedos, lembrancinhas, pintura facial, bolos e muitas outras surpresas que vão aquecer seus corações”, admira Pai Cláudio.

Para tornar esse momento realidade, a TUFF conta com a energia amorosa e a colaboração de todos. As doações podem ser feitas pela chave Pix: 31 998841627.

Pai Cláudio reforça que com a força do amor coletivo que vai conseguir transformar sonhos em realidade. “Conto com o apoio de todos, como sempre, para fazermos uma festa cheia de luz e alegria para as crianças carentes da nossa comunidade. Desde já, agradeço profundamente a cada um de vocês por caminharem conosco nessa jornada de partilha e esperança. Venham nos prestigiar, tragam seus sorrisos e suas boas energias para celebrarmos juntos essa data tão especial”, finaliza.

Tuff

A Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF), sob o comando de Pai Cláudio de Oxóssi e Mãe Claudia de Iemanjá, é um espaço de acolhimento e prática religiosa da Umbanda, onde os membros se reúnem para ajudar quem precisa, fortalecer a fé e compartilhar experiências espirituais. O conceito de "Família de Fé" remete à ideia de um grupo unido pela espiritualidade, em que os participantes formam uma verdadeira família, com base no respeito, na solidariedade e no amor. As sessões da TUFF são conduzidas de uma forma que abrange o bem-estar espiritual e emocional dos participantes, criando um ambiente agradável e com uma ótima energia vital. A Tenda está aberta ao público toda quarta-feira, às 20h.

Endereço: Rua Quatro, 139, Bairro São Paulo, Matozinhos, MG

Instagram: @tuff_umbanda









Paróquia

Entramos em contato com o padre da cidade de Matozinhos para ouvir dele os motivos que levaram ao cancelamento do evento. Até o momento não obtivemos resposta. Assim que chegar um parecer, publicaremos de imediato.