Umbanda e candomblé: conheça as diferenças das religiões que se unem na devoção aos orixás
JÃ¡ a umbanda Ã© considerada uma religiÃ£o brasileira que mistura elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista e de ritos africanos e indÃgenas. Foto: Guilherme Lopes/FLICKR
Os adeptos de ambas cultuam orixás como deuses que fazem a intermediação entre o Deus Supremo (Olodumaré) e os seres humanos. Nesta galeria, você vai conhecer os principais orixás que são cultuados pelos devotos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Candomblé possui uma estrutura mais rígida e tradicional, com ritos específicos para iniciação, oferendas, cantos e danças para cada orixá. O culto é feito em terreiros, onde os orixás se manifestam nos médiuns por meio da incorporação. Foto: Toluaye - wikimedia commons
Na Umbanda o culto é mais flexível e sincrético. As entidades que se manifestam são espíritos como caboclos, pretos-velhos e crianças. Os orixás também são cultuados, mas geralmente de forma menos estruturada do que no Candomblé. Foto: Toninho Oliveira/ Prefeitura de Campinas
O Dia Nacional da Umbanda é festejado anualmente em 15 de novembro, desde 2012, quando a data foi instituída pela Lei Federal nº 12.644. O 15 de novembro foi escolhido por ser o dia em que o espírito do caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908, teria se manifestado no jovem médium Zélio Fernandino de Morais, anunciando que uma nova religião deveria ser fundada no Brasil. Foto: Adilscius1234/Wikimedia Commons
"Umbanda" significa "curandeiro" no idioma Kimbundo, uma das lÃnguas de Angola (onde o portuguÃªs Ã© oficial, mas grande parte da populaÃ§Ã£o mantÃ©m os idiomas bantos). JÃ¡ a palavra candomblÃ©, no quimbundo e no quicongo, faladas em Angola e no Congo, significa "danÃ§a com atabaques" ou "ritual religioso com mÃºsica e danÃ§a". Foto: Wikimedia Commons
O Candomblé usa cantos em línguas africanas (iorubá, quimbundo, etc.), acompanhados de atabaques A Umbanda usa pontos cantados em português e, às vezes, instrumentos mais simples, como palmas e atabaques. Foto: Pai Toinho - FLICKR
A mitologia iorubá diz que Olodumaré (ou Olorum) criou o mundo e deu aos orixás a tarefa de governá-lo. Como Deus Supremo, ele não aceita oferendas. Foto: Wikimedia Commons
Segundo a tradiÃ§Ã£o, diferentemente de OlodumarÃ©, os orixÃ¡s gostam de receber oferendas. Alimentos, bebidas, velas, flores, pratos preparados conforme a "preferÃªncia" do orixÃ¡. Foto: Amanda/FLICKR
Originalmente, existem mais de 400 orixás. Atualmente 12 deles são cultuados com bastante intensidade no dia a dia. Foto: Tereza Torres/Setur
Oxalá é o pai, que espalha a fé pelo mundo. Representado como Oxaguiã (jovem) e Oxulafã (velho). Usa um oparoxó (cajado com adornos). Seu elemento é o ar. Recebe, entre outras oferendas, velas brancas, xinxim de galinha, peixes de água doce. Foto: Olivio Cerqueira
Iemanjá é a deusa dos mares e oceanos. Tem a água como elemento. Mãe dos orixás, símbolo da maternidade. Tem eapada, leque e espelho. Algumas oferendas: feijoada e inhame. Foto: Wikipedia Commons
Oxum é o orixá do amor e da fraternidade. A água é seu elemento. Tem como símbolo o abebê, um leque espelhado. Algumas oferendas: essências de rosa, champanhe, peixes de água doce e velas brancas, azuis ou amarelas. Foto: Stella Castro/Flickr
Xangô é o orixá da justiça. Deus do trovão. O fogo é seu elemento. Carrega um machado de duas pontas. Algumas oferendas: velas brancas, vermelhas ou marrons. Cerveja escura e vinho. Quiabo, camarão e dendê. Foto: Rosane Soares/Flickr
Iansã é a deusa dos ventos e das tempestades. Controla os raios e carrega uma espada. E tem o fogo como elemento. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão e acarajé. Foto: Site Terreiro de Umbanda
O Dia de SÃ£o Jorge Ã© 23 de abril. E , na Umbanda, ele Ã© Ogum, o orixÃ¡ da guerra e da tecnologia. Tem a terra como elemento. Usa uma espada. E recebe algumas oferendas: farofa, feijÃ£o, inhame e aguardente. Foto: ReproduÃ§Ã£o
Oxóssi é o Deus da caça. As florestas são o seu elemento. Padroeiro da sabedoria. Retratado com rabo de cavalo e chifre de boi. Algumas oferendas: peixe e milho. Foto: Reproducao/Jerri D"Oxossi
Nanã é a Deusa da Lama e do fundo dos rios, a orixá mais velha. Regente da razão humana. Seu elemento é a terra. Carrega um ibiri, um cetro de palha com búzios. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão, mel e dendê Foto: Divulgação
Ossaim é o Deus das folhas e ervas medicinais. Tem as matas como elemento.Usa um colar branco e verde. Seu símbolo é uma lança com pássaros e feixe de folhas. Algumas oferendas: feijão, arroz, milho vermelho e farofa Foto: Divulgação
Oxumaré é o senhor da chuva e do arco-íris.Transporta a água entre o céu e a terra. Usa colar amarelo e verde. E tem como símbolo uma cobra de metal. Seu elemento é a água. Algumas oferendas: milho, acarajé, coco e ovos. Foto: Reprodução/@marcioheider
Exu é o orixá da comunicação. Mensageiro entre as divindades e os seres humanos. Guardião dos templos e das casas. Vigia ligado às encruzilhadas. Seu elemento é o fogo. Leva um ogó, instrumento de formato fálico com búzios, símbolo da vida. Também representado com um tridente, símbolo do poder e do universo. Algumas oferendas: mel, farinha e cachaça. Foto: Reprodução/@marcioheider