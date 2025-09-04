Pela 1ª vez, Matriz Senhor Bom Jesus, em Matozinhos, terá rito da umbanda

O ar exala o cheiro doce de alfazema e flores frescas, misturado ao som distante de atabaques que ecoam como um coração coletivo batendo devagar. À frente, as baianas – mulheres fortes e elegantes, com saias rodadas brancas, turbantes imponentes e colares de contas coloridas – carregam quartinhas de barro ou jarros de prata sobre a cabeça.

Vemos uma gota de suor escorrer pelo rosto de uma baiana enquanto ela ajusta o jarro com água de cheiro, uma mistura perfumada de água, folhas de alfazema, rosas e ervas sagradas. Seus passos são ritmados, quase dançantes, ao som dos atabaques que batem devagar: tum... tum... tum... na ritualística.

A irmandade de católicos e de matriz africana se funde em um mesmo desejo de purificar a alma enquanto ecoam cânticos de louvores e pontos sagrados. O cortejo é uma procissão viva de fé, onde católicos rezam o terço e adeptos do candomblé e da umbanda invocam os orixás, tudo em harmonia.

Essa é a essência da Lavagem do Senhor do Bonfim: um ritual sagrado que transcende o tempo, capturado aqui em detalhes eternos, como se o mundo parasse para honrar a fé do povo baiano que chega a Minas Gerais. Pela primeira vez em sua história, a Paróquia do Senhor Bom Jesus, localizada na cidade de Matozinhos, Minas Gerais, abrirá suas portas para a realização de uma lavagem cerimonial, inspirada na tradicional purificação do Santuário do Bonfim, que ocorre anualmente em Salvador, Bahia.

A autorização para o ritual foi concedida pelo padre Francisco Chagas, em parceria com a TUFF (Tenda de Umbanda Família de Fé), marcando um momento histórico de diálogo inter-religioso e valorização do sincretismo cultural.

Anunciado nesta quinta-feira (04/9), o ritual tem como objetivo celebrar a união entre a fé católica e as tradições de matriz africana, promovendo um evento que une espiritualidade, cultura e inclusão. A lavagem está programada para o dia 13 de setembro, após a celebração da missa matinal das 7h. A cerimônia promete atrair fiéis, moradores locais e visitantes em uma celebração marcada por devoção e respeito mútuo.

Um marco para Matozinhos

Pai Cláudio, sacerdote da TUFF de Matozinhos, responsável por coordenar o ritual, trará as tradicionais baianas, que, vestidas de branco e carregando quartinhas com água de cheiro, realizarão a lavagem da calçada no entorno do Santuário do Senhor Bom Jesus. O cortejo será acompanhado por cânticos, atabaques e manifestações culturais, reforçando a conexão entre a religiosidade e a cultura afro-brasileira.

“A lavagem das escadarias é uma prática que reflete a riqueza do sincretismo religioso brasileiro. Ao participarmos desse ritual, queremos reforçar que a fé pode ser um ponto de encontro, unindo católicos, adeptos do candomblé e umbanda e toda a comunidade em um gesto de purificação e renovação”, afirma Pai Cláudio.

Sincretismo e diálogo cultural

Mãe Cláudia e Pai Cláudio são os guias espirituais do centro de umbanda de Matozinhos Arquivo Pessoal

Inspirada na Lavagem do Bonfim, onde o Senhor do Bonfim é sincretizado com Oxalá, o orixá da paz na umbanda, a cerimônia em Matozinhos busca trazer para Minas Gerais um ritual que simboliza purificação espiritual e resistência cultural. A prática, que tem raízes na Bahia do século 18, nasceu como uma forma de resistência dos povos escravizados, transformando a limpeza das escadarias em um ato de devoção. Em Matozinhos, a iniciativa reforça a luta contra a intolerância religiosa e celebra a diversidade cultural da região.

“Esse é um momento de grande significado para nós. A lavagem é um ato de fé, mas também de afirmação da nossa identidade e história. Estamos felizes por essa parceria com a paróquia, que mostra que o respeito e a união são possíveis”, afirmou um Pai Cláudio.







Um novo capítulo para Matozinhos

A lavagem das escadarias da Paróquia do Senhor Bom Jesus em Matozinhos marca um novo capítulo na história do santuário, que já é um importante centro de devoção na região, especialmente durante o Jubileu do Senhor Bom Jesus, celebrado anualmente em junho. A iniciativa reforça o papel da paróquia como um espaço de acolhimento e diálogo, promovendo a integração entre diferentes tradições religiosas e culturais. A TUFF convida todos a participarem dessa celebração única, que promete unir corações e reforçar a mensagem de paz, respeito e comunhão. “Venham com fé, venham com alegria. Matozinhos está de braços abertos para essa nova tradição”, completou Pai Cláudio.







Festa de Cosme e Damião

Na Umbanda, São Cosme e São Damião são sincretizados com os Ibejis, as entidades que representam as crianças, o mundo infantil, a pureza e a alegria Wikkipedia

Com o coração cheio de gratidão e amor, a TUFF também convida todos para a terceira celebração em honra a Cosme e Damião, que será realizada no dia 27 de setembro, na sede da entidade, na Rua Quatro, 139, bairro São Paulo, em Matozinhos, das 14h às 17h. Para Pai Cláudio este é um momento especial, guiado pela luz e pela alegria, para unir a comunidade em prol das crianças que tanto precisam de carinho e esperança.

“Neste ano, com a força da união e da generosidade, sonhamos em tornar a festa ainda mais mágica. Queremos trazer a diversão de uma cama elástica, a leveza de uma piscina de bolinhas e a doçura de uma máquina de algodão doce. As crianças serão agraciadas com brinquedos, lembrancinhas, pintura facial, bolos e muitas outras surpresas que vão aquecer seus corações”, admira Pai Cláudio.

Para tornar esse momento realidade, a TUFF conta com a energia amorosa e a colaboração de todos. As doações podem ser feitas pela chave Pix: 31 998841627. Pai Cláudio reforça que com a força do amor coletivo que vai conseguir transformar sonhos em realidade. “Conto com o apoio de todos, como sempre, para fazermos uma festa cheia de luz e alegria para as crianças carentes da nossa comunidade. Desde já, agradeço profundamente a cada um de vocês por caminharem conosco nessa jornada de partilha e esperança. Venham nos prestigiar, tragam seus sorrisos e suas boas energias para celebrarmos juntos essa data tão especial”, finaliza.

TUFF

A Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF), sob o comando de Pai Cláudio de Oxóssi e Mãe Claudia de Iemanjá, é um espaço de acolhimento e prática religiosa da Umbanda, onde os membros se reúnem para ajudar quem precisa, fortalecer a fé e compartilhar experiências espirituais. O conceito de "Família de Fé" remete à ideia de um grupo unido pela espiritualidade, em que os participantes formam uma verdadeira família, com base no respeito, na solidariedade e no amor. As sessões da TUFF são conduzidas de uma forma que abrange o bem-estar espiritual e emocional dos participantes, criando um ambiente agradável e com uma ótima energia vital. A Tenda está aberta ao público toda quarta-feira, às 20h.

Endereço: Rua Quatro, 139, Bairro São Paulo, Matozinhos, MG

Instagram: @tuff_umbanda



