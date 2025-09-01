Horóscopo
Orações da Umbanda para rezar em Setembro
Setembro é o mês das crianças na Umbanda. Celebramos o Dia de Ibejis ou Erês. Confira as Orações da Umbanda em Setembro!
01/09/2025 23:23
Setembro é o mês das crianças na Umbanda. No dia 27 celebram-se os dias de São Cosme e Damião e também o Dia de Ibejis ou Erês. Confira as Orações da Umbanda em setembro!
Orações de setembro na UmbandaVeja uma seleção de orações poderosas que a Equipe WeMystic reuniu para orientar a sua fé durante todo o mês de setembro e cultuar os Erês e São Cosme e Damião.
As celebrações de 27 de setembro na UmbandaNo dia 27 de setembro, os terreiros de Umbanda ficam em festa. É o dia de celebrar as crianças, os Erês, Ibejis — que são sincretizados com São Cosme e Damião. Neste dia, faz-se pedidos especiais aos orixás crianças, pois eles são capazes de interceder por pedidos difíceis e dar socorro em causas ditas impossíveis. Os pedidos mais frequentes aos Erês são para prosperidade financeira, pagar dívidas, conseguir emprego (ou melhorar no emprego), passar em vestibular ou em concursos públicos, para trabalhos de cura espiritual (especialmente envolvendo crianças) e para trabalhos que pedem para engravidar e ter bom parto.
O que são os Erês?Os Erês são os intermediários entre as pessoas e seu orixá. É aquele que reside entre a consciência da pessoa e a inconsciência do orixá e é através do Erê que o Orixá expressa sua vontade. O Erê é o mensageiro, e tem por característica seu jeito infantil, festeiro, agitado e travesso. A própria palavra Erê em iorubá quer dizer “brincar”. Como porta-voz do Orixá, o Erê é capaz de aprontar travessuras inimagináveis, mas trazem também muitas bênçãos ao mês de setembro. Os Erês são espíritos que optaram por continuar sua caminhada espiritual através da prática de caridade, através dos médiuns nos terreiros de umbanda.
E São Cosme e Damião?As crianças da Umbanda, chamadas de Ibeji ou Ibeijada, são as entidades infantis sincretizadas com São Cosme e Damião. São entidades negras e crianças, também gêmeas que são igualmente homenageadas pelos trabalhos de caridade e saúde que fizeram em vida. Por isso, a celebração dos Erês e de São Cosme e Damião são realizadas juntas, como um mês da criança. No dia 27 de setembro, os povos umbandistas saúdam São Cosme e Damião e as crianças, pedindo por saúde, alegria e oferecendo doces, frutas e muitos cuidados e mimos.
Oração para o dia 27 de setembroEssa oração pede por felicidade e amor em todos os caminhos a São Cosme e Damião e os Erês:
“Saravá Erês da Umbanda! São Cosme e Damião tragam a felicidade e o amor a meus caminhos Como a beleza das flores da primavera, peço aos Erês que tragam a harmonia e a felicidade a minha vida. Nos Erês da Umbanda eu confio, e peço que abençoem minha casa com prosperidade e abundância. Saravá Cosme e Damião! Adocem minha vida com Vossa presença em meus caminhos!”
Oração a Cosme e DamiãoVocê deve fazer essa oração e fazer um pedido a São Cosme e Damião. Assim que o pedido for atendido, deve dar doces às crianças em sinal de agradecimento à graça. Pode ser um bolo, docinhos, balas ou o que achar melhor, só não se esqueça de agradecer:
“Amados São Cosme e São Damião, Em nome do Todo-Poderoso Eu busco em vós a bênção e o amor. Com a capacidade de renovar e regenerar, Com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo De causas decorrentes Do passado e presente, Imploro pela perfeita reparação Do meu corpo e de (Dizer nome dos seus familiares) Agora e sempre, Desejando que a luz dos santos gêmeos Esteja em meu coração! Vitalize meu lar, a cada dia, Trazendo-me paz, saúde e tranquilidade. Amados São Cosme e Damião, Eu prometo que, Alcançando a graça, Não os esquecerei jamais! Assim seja, Salve São Cosme e Damião, Amém!”
Orações da Umbanda em setembro — Oração aos ErêsFaça essa oração poderosa junto a uma oferenda de doces para fazer um pedido aos Erês no dia 27 de setembro:
“Omi Ibeji. Bejé eró! Salve a força das crianças! Salve os Erês Força pura, verdadeira, Que reluz no céu azul Traga ao nosso lar a paz E a esperança, Zele por todas as crianças. Encaminhe minhas preces a Oxalá Pai de imensa pureza, que meus pedidos feitos com clareza e verdade sejam atendidos. (Fazer pedido) Doces crianças, oh Erês! Representantes de Cosme e Damião, que vossa santa proteção me sirva de consolo e apoio nas horas difíceis. Aceitem minha humilde oferenda que é feita com verdade e fé E interceda por mim junto ao Pai De Amor Supremo. Agradeço as Crianças! Salve Erês!”
