Padre solidariza com entidade de umbanda vítima de intolerância religiosa

O cancelamento do evento intra-religioso em Matozinhos, entre a Paróquia Senhor Bom Jesus e a Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF), gerou revolta entre praticantes da religião de matriz africana, de terreiros de umbanda e candomblé, localizados nas cidades vizinhas. Pais e mães de santo emitiram nota de repúdio contra os católicos, que pressionaram o pároco local a tomar a decisão vista por eles como: “intolerância religiosa”

O ritual de lavagem da calçada, aos moldes do que ocorre todos os anos na Igreja do Bonfim, Salvador (BA), estava agendado para o dia 13 de setembro, após a missa matinal. Novato na paróquia, padre Francisco Chagas tentou promover um encontro de crenças em Matozinhos, mas a repercussão não agradou os católicos da cidade próxima à Belo Horizonte. Sem alternativa, pároco comunicou ao sacerdote Pai Cláudio, da TUFF, que não poderia mais promover o evento.

Intolerância religiosa

Padre anglicano José Geraldo disse que estará do lado da entidade da umbanda no combate à intolerância religiosa Arquivo Pessoal

Diante da repercussão na cidade, com grupos de uma lado defendendo o cancelamento da lavagem da calçada e outros apontando a intolerância, o padre José Geraldo, da igreja Anglicana Tradicional do Brasil, de Matozinhos, se solidarizou com os organizadores da TUFF e disse estar disposto a lutar contra as injustiças que eles sofreram.







“Infelizmente, aqui em Matozinhos tem um grupo de católicos que são extremistas. Não aceitam nenhuma outra religião e atacam com difamações. Gostaria de dar o meu apoio ao grupo que iria lavar a calçada da Matriz e promover com eles um momento de repúdio na Praça Central, com orações e falas contra o preconceito religioso. Sei o que é intolerância religiosa. Quando decidi entrar para a igreja Anglicana também fui perseguido com muitos ataques e calúnias’, comenta.

Padre José Geraldo explica as diferenças entre a igreja católica romana e a anglicana: “os padres católicos seguem uma hierarquia, tendo o papa Leão XIV como líder supremo. Nós temos mais liberdade e, por isso, mais tolerantes. Mas sofremos muito preconceito por parte da população da cidade que até hoje não entende os desígnios da palavra de Jesus Cristo sobre bondade, caridade e amor ao próximo”, finaliza.

União dos terreiros

Pai Cláudio, do Terreiro de Umbanda Família de Fé lamenta não poder realizar a lavagem da calçada na igreja Matriz de Matozinhos Arquivo Pessoal





Pai Cláudio, sacerdote da Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF), disse que não esperava que um evento singelo, que promove tanta paz e caridade pudesse ter uma repercussão tão negativa nos dias de hoje. “Já estamos calejados com toda a falta de respeito. Já sofremos intolerância religiosa de todas as partes e religiões, mas nunca pensei que pudesse vir dos católicos. Pois temos Cristo em nossa crença, junto com todos os orixás. Seria um momento de grande significado para nós. A lavagem é um ato de fé, mas também de afirmação da nossa identidade e história. Estávamos felizes por essa parceria com a paróquia, que mostrou que o respeito e a união seriam possíveis”, afirmou um Pai Cláudio.







“Lamentamos a decisão tomada, ainda mais que as tratativas para o evento, dias antes, se mostraram amistosas. O padre é uma pessoa espetacular, com uma bondade e sabedoria sem igual. Infelizmente, sabemos que a nossa cidade é muito conservadora. Tentamos unir as crenças, mostrar um ritual de pura bondade, mas a intolerância religiosa venceu”, lamenta Pai Cláudio.







Pai Cláudio disse que desde o ocorrido na tarde dessa quinta-feira (04/9) recebeu o apoio de pais e mães de santos de vários terreiros de candomblé e umbanda da Região Metropolitana de Belo Horizonte. E agradeceu a iniciativa do padre anglicano em abraçar a causa. “Foi um dia intenso de conversas, todos os sacerdotes se solidarizaram com a nossa casa e condenaram a intolerância religiosa. Mas não vão nos calar. Não vamos ficar escondidos, como eles querem que ficamos, dentro dos terreiros. Vamos ocupar espaços que a Constituição Federal nos permite, a de praticar nossa fé e crença em qualquer lugar público”’, desabafa







Para Pai Cláudio, o ritual de lavagem teria participação de outros terreiros da região. “Infelizmente comunicamos os irmãos de fé do ocorrido e vamos seguir na nossa crença e desejar o melhor para todos, mesmo àqueles que nos impedem de propagar os nossos cultos. Quem sabe um dia, teremos uma comunidade livre das amarras do preconceito e possamos celebrar, lado a lado, a mensagem de amor deixada por Jesus Cristo, que tanto acreditamos: “amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”, finaliza.











Festa de Cosme e Damião







Agora, de acordo com Pai Cláudio é hora de focar na terceira celebração em honra a Cosme e Damião, que será realizada no dia 27 de setembro, na sede da entidade, na Rua Quatro, 139, bairro São Paulo, em Matozinhos, das 14h às 17h. Para o sacerdote da TUFF, será um momento especial, guiado pela luz e pela alegria, para unir a comunidade em prol das crianças que tanto precisam de carinho e esperança.









“Neste ano, com a força da união e da generosidade, sonhamos em tornar a festa ainda mais mágica. Queremos trazer a diversão de uma cama elástica, a leveza de uma piscina de bolinhas e a doçura de uma máquina de algodão doce. As crianças serão agraciadas com brinquedos, lembrancinhas, pintura facial, bolos e muitas outras surpresas que vão aquecer seus corações”, admira Pai Cláudio.

Para tornar esse momento realidade, a TUFF conta com a energia amorosa e a colaboração de todos. As doações podem ser feitas pela chave Pix: 31 998841627.



Pai Cláudio reforça que com a força do amor coletivo que vai conseguir transformar sonhos em realidade. “Conto com o apoio de todos, como sempre, para fazermos uma festa cheia de luz e alegria para as crianças carentes da nossa comunidade. Desde já, agradeço profundamente a cada um de vocês por caminharem conosco nessa jornada de partilha e esperança. Venham nos prestigiar, tragam seus sorrisos e suas boas energias para celebrarmos juntos essa data tão especial”, finaliza.

TUFF



A Tenda de Umbanda Família de Fé (TUFF), sob o comando de Pai Cláudio de Oxóssi e Mãe Claudia de Iemanjá, é um espaço de acolhimento e prática religiosa da Umbanda, onde os membros se reúnem para ajudar quem precisa, fortalecer a fé e compartilhar experiências espirituais. O conceito de "Família de Fé" remete à ideia de um grupo unido pela espiritualidade, em que os participantes formam uma verdadeira família, com base no respeito, na solidariedade e no amor. As sessões da TUFF são conduzidas de uma forma que abrange o bem-estar espiritual e emocional dos participantes, criando um ambiente agradável e com uma ótima energia vital. A Tenda está aberta ao público toda quarta-feira, às 20h.

Endereço: Rua Quatro, 139, Bairro São Paulo, Matozinhos, MG

Instagram: @tuff_umbanda

Paróquia







Entramos em contato com o padre da cidade de Matozinhos para ouvir dele os motivos que levaram ao cancelamento do evento. Até o momento não obtivemos resposta. Assim que chegar um parecer, publicaremos de imediato.