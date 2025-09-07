Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil
Evento deste ano tem como slogan "Brasil Soberano" para reforçar a independência do país e responder a ofensiva internacional dos Estados Unidos
Autoridades do governo federal e a população se reúnem na Esplanada dos Ministérios para participar da celebração do tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro neste domingo. A data que marca a independência do Brasil reúne civis, militares, políticos e outras autoridades a partir das 09h.
Neste ano, em que o Brasil celebra 203 anos de independência, o governo federal usou o slogan "Brasil Soberano" para reforçar a independência do país e responder a ofensiva internacional dos Estados Unidos que impôs tarifas e sanções contra o Brasil e autoridades do país por questões políticas.
A Tribuna de honra, espaço onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros e outras autidades ficarão posicionados traz a mensagem oficial do governo federal na fachada. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta e ministros de estado, como o Márcio França, Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Ricardo Lewandowski, titular da Justiça e Segurança Pública e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin foram os primeiros a chegar ao local. O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha informou que não vai comparecer ao evento.
A população começou a chegar por volta das 6h e poderá se posicionar nas arquibancadas que foram montadas para receber os cidadãos. Todos precisarão passar por barreiras e revistas antes de acessar o espaço dedicado ao desfile cívico-militar.
Uma série de itens foram proibidos para garantir a segurança de todos no espaço. A segurança da Praça dos Três Poderes foi reforçada e uma operação integrada com a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF). Também haverá alterações no trânsito, enquanto o período de transporte público gratuito foi estendido.
Veja a lista completa de itens proibidos
- Fogos de artifício e similares
- Capacetes motociclístico
- Armas de fogo em geral
- Latas, copos, garrafas, coolers e isopor
- Apontador a laser ou similares
- Artefatos explosivos
- Sprays e aerossóis
- Animais em geral, com exceção de cães guia
- Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade
- Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial
- Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes
- Malas, pastas, caixas e similares
- Churrasqueira de qualquer tamanho
- Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo
- Drones não-autorizados
- Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança
- Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade
- Garrafas de vidro e latas
- Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo
- Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira
- Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo
- Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas
- Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)