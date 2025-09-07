Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil

Autoridades do governo federal e a população se reúnem na Esplanada dos Ministérios para participar da celebração do tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro neste domingo. A data que marca a independência do Brasil reúne civis, militares, políticos e outras autoridades a partir das 09h.

Neste ano, em que o Brasil celebra 203 anos de independência, o governo federal usou o slogan "Brasil Soberano" para reforçar a independência do país e responder a ofensiva internacional dos Estados Unidos que impôs tarifas e sanções contra o Brasil e autoridades do país por questões políticas.

A Tribuna de honra, espaço onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros e outras autidades ficarão posicionados traz a mensagem oficial do governo federal na fachada. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta e ministros de estado, como o Márcio França, Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Ricardo Lewandowski, titular da Justiça e Segurança Pública e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin foram os primeiros a chegar ao local. O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha informou que não vai comparecer ao evento.

A população começou a chegar por volta das 6h e poderá se posicionar nas arquibancadas que foram montadas para receber os cidadãos. Todos precisarão passar por barreiras e revistas antes de acessar o espaço dedicado ao desfile cívico-militar.

Uma série de itens foram proibidos para garantir a segurança de todos no espaço. A segurança da Praça dos Três Poderes foi reforçada e uma operação integrada com a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF). Também haverá alterações no trânsito, enquanto o período de transporte público gratuito foi estendido.

