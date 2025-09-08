Namorado de jovem morta em acidente em BH está internado em estado grave

O motorista Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, envolveu-se em um grave acidente na noite desse domingo (7/9), na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O carro que ele dirigia colidiu com um semáforo, e ele foi levado em estado gravíssimo para o Hospital João XXIII, onde passará por cirurgia.

No veículo também estavam Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, que morreu eletrocutada ao tentar sair do carro, e Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da TV Record Minas, que sofreu ferimentos leves.

Como o acidente aconteceu?

O acidente ocorreu por volta das 22h45. Com a batida, o veículo começou a pegar fogo. Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, estudante de Jornalismo da PUC Minas e estagiária da TV Record Minas, desceu do carro, encostou em fios soltos e morreu eletrocutada no local.

Gabriel, que cursa Administração na mesma instituição, foi levado às pressas para o Hospital João XXIII, onde permanece entubado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Ele passará por cirurgia devido às queimaduras e ferimentos graves sofridos na colisão. Outro passageiro, Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da emissora, sofreu ferimentos leves e também foi atendido no hospital.

Brunna será velada nesta terça-feira (9/9), no cemitério Bosque da Esperança, a partir das 14h.As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente.