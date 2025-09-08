Assine
TRAGÉDIA EM BH

Namorado de jovem morta em acidente em BH está internado em estado grave

O rapaz passará por cirurgia devido às queimaduras e ferimentos graves após acidente em BH

08/09/2025 14:57 - atualizado em 08/09/2025 15:26

Veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion
Veículo explodiu depois de bater em um poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion crédito: Benny Cohen/EM/DA. Press

O motorista Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, envolveu-se em um grave acidente na noite desse domingo (7/9), na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O carro que ele dirigia colidiu com um semáforo, e ele foi levado em estado gravíssimo para o Hospital João XXIII, onde passará por cirurgia.

No veículo também estavam Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, que morreu eletrocutada ao tentar sair do carro, e Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da TV Record Minas, que sofreu ferimentos leves.

Como o acidente aconteceu?

O acidente ocorreu por volta das 22h45. Com a batida, o veículo começou a pegar fogo. Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, estudante de Jornalismo da PUC Minas e estagiária da TV Record Minas, desceu do carro, encostou em fios soltos e morreu eletrocutada no local.

Gabriel, que cursa Administração na mesma instituição, foi levado às pressas para o Hospital João XXIII, onde permanece entubado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Ele passará por cirurgia devido às queimaduras e ferimentos graves sofridos na colisão. Outro passageiro, Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da emissora, sofreu ferimentos leves e também foi atendido no hospital.

Brunna será velada nesta terça-feira (9/9), no cemitério Bosque da Esperança, a partir das 14h.As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente.

