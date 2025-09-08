Jovem que morreu eletrocutada após batida será velada nesta terça-feira (9)

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, jovem de 22 anos que morreu eletrocutada na noite desse domingo (7/9) em um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), será velada nesta terça-feira (9/9). A cerimônia está marcada para começar às 14h no cemitério Bosque da Esperança.

A jovem cursava o 8º período do curso de Jornalismo na unidade da PUC São Gabriel e estagiava na TV Record há cerca de dois anos. Brunna entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026.

A estudante de jornalismo estava em um carro com outras duas pessoas, o condutor e namorado de Brunna, Gabriel de Faria, de 26 anos, e um passageiro, Gustavo de Assis, de 36, quando o veículo bateu em um poste por volta das 22h45, e explodiu logo em seguida. Testemunhas relataram que o carro estaria em alta velocidade quando aconteceu o acidente.

Como o acidente aconteceu?

De acordo com o boletim de ocorrência, o passageiro do carro relatou à Polícia Militar que saía de um evento com os dois amigos quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo, na esquina com a Rua Rio Verde. Com a colisão, ocorreu um princípio de incêndio.

O passageiro, que trabalha como editor de imagens da Record, conseguiu sair do carro e os amigos foram retirados por uma pessoa em situação de rua. O condutor foi retirado em estado grave e conduzido para o Hospital João XXIII. A passageira estava consciente ao sair, mas sofreu uma descarga elétrica de fios soltos e morreu no local.

O médico do Samu confirmou a morte dela ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

O carro foi removido ao pátio Guardagalax, do Detran, no bairro Jardim Califórnia. Equipes da BHTrans e da Cemig trabalharam em conjunto para reparo da rede elétrica e remoção de fios afetados, que prejudicaram o fornecimento de energia no bairro Sion. Procurada pela reportagem, a Cemig informou que os clientes foram religados às 2h46 desta segunda-feira (8/9).