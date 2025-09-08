Assine
overlay
Início Gerais
LUTO NO JORNALISMO

Jovem morta em acidente em BH era estagiária de TV e ferido é editor

Brunna morreu e dois homens ficaram feridos em um acidente de carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, no Centro-Sul de BH, nesse domingo

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/09/2025 10:46

compartilhe

Siga no
x
Brunna morreu eletrocutada ao sair de carro após acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Sion
Brunna morreu eletrocutada ao sair de carro após acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Sion crédito: Reprodução/Redes sociais

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, estudante de Jornalismo de 22 anos que morreu eletrocutada em um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (7/9), era estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da TV Record Minas. O outro passageiro do carro, de 36 anos, que ficou ferido, é editor de imagens na emissora.

O acidente aconteceu às 22h45, na esquina da avenida com a Rua Rio Verde. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do Chevrolet Onix, um homem de 26 anos, perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra um semáforo. 

Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local-Benny Cohen/EM/DA Press
Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Benny Cohen/EM/DA Press

Com a colisão, o carro começou a pegar fogo. O condutor e o passageiro sofreram queimaduras e foram conduzidos para o Hospital João XXIII. A jovem desceu do veículo, sofreu uma descarga elétrica por fios soltos e morreu no local.

Brunna cursava o 8º período do curso na unidade da PUC São Gabriel e estagiava na TV Record há cerca de dois anos. A estudante entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026.

Procurada pelo Estado de Minas, a Record Minas chamou Brunna de “uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos”. A diretoria da emissora oferece sentimentos aos colaboradores e está dando apoio à família da Brunna.

Brunna morreu eletrocutada após acidente de carro na noite desse domingo (7/9)
Brunna morreu eletrocutada após acidente de carro na noite desse domingo (7/9) Reprodução/Redes socias

Segundo a Record, o passageiro de 36 anos é Gustavo de Assis, editor de imagens. Ele foi socorrido com queimaduras leves e recebeu atendimento hospitalar. Em nota, a emissora afirmou que acompanha de perto o estado de saúde de Gustavo e de Gabriel de Faria, namorado de Brunna, que dirigia o veículo. O estado de saúde dos dois é acompanhado pela empresa.

À reportagem, o coordenador do curso e professor da universidade, Getúlio Távora, contou que Brunna era muito alegre e participativa. O docente teve a oportunidade de dar aula para a jovem em três disciplinas distintas, em uma turma que tinha uma ligação muito forte. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a PUC Minas afirmou que a aluna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas. "Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", diz o comunicado.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh jornalismo policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay