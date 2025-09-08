Jovem morta em acidente em BH era estagiária de TV e ferido é editor
Brunna morreu e dois homens ficaram feridos em um acidente de carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, no Centro-Sul de BH, nesse domingo
compartilheSiga no
Brunna Ribeiro de Castro Rosas, estudante de Jornalismo de 22 anos que morreu eletrocutada em um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (7/9), era estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da TV Record Minas. O outro passageiro do carro, de 36 anos, que ficou ferido, é editor de imagens na emissora.
O acidente aconteceu às 22h45, na esquina da avenida com a Rua Rio Verde. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do Chevrolet Onix, um homem de 26 anos, perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra um semáforo.
Com a colisão, o carro começou a pegar fogo. O condutor e o passageiro sofreram queimaduras e foram conduzidos para o Hospital João XXIII. A jovem desceu do veículo, sofreu uma descarga elétrica por fios soltos e morreu no local.
Brunna cursava o 8º período do curso na unidade da PUC São Gabriel e estagiava na TV Record há cerca de dois anos. A estudante entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026.
Procurada pelo Estado de Minas, a Record Minas chamou Brunna de “uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos”. A diretoria da emissora oferece sentimentos aos colaboradores e está dando apoio à família da Brunna.
Segundo a Record, o passageiro de 36 anos é Gustavo de Assis, editor de imagens. Ele foi socorrido com queimaduras leves e recebeu atendimento hospitalar. Em nota, a emissora afirmou que acompanha de perto o estado de saúde de Gustavo e de Gabriel de Faria, namorado de Brunna, que dirigia o veículo. O estado de saúde dos dois é acompanhado pela empresa.
- Acidentes causam 14 hospitalizações de crianças por hora no Brasil
- BH: semáforos em flash provocam acidentes na Av. José Cândido da Silveira
À reportagem, o coordenador do curso e professor da universidade, Getúlio Távora, contou que Brunna era muito alegre e participativa. O docente teve a oportunidade de dar aula para a jovem em três disciplinas distintas, em uma turma que tinha uma ligação muito forte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em nota, a PUC Minas afirmou que a aluna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas. "Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", diz o comunicado.