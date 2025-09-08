Jovem morta em acidente em BH era estagiária de TV e ferido é editor

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, estudante de Jornalismo de 22 anos que morreu eletrocutada em um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (7/9), era estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da TV Record Minas. O outro passageiro do carro, de 36 anos, que ficou ferido, é editor de imagens na emissora.

O acidente aconteceu às 22h45, na esquina da avenida com a Rua Rio Verde. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do Chevrolet Onix, um homem de 26 anos, perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra um semáforo.

Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local

Com a colisão, o carro começou a pegar fogo. O condutor e o passageiro sofreram queimaduras e foram conduzidos para o Hospital João XXIII. A jovem desceu do veículo, sofreu uma descarga elétrica por fios soltos e morreu no local.

Brunna cursava o 8º período do curso na unidade da PUC São Gabriel e estagiava na TV Record há cerca de dois anos. A estudante entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026.

Procurada pelo Estado de Minas, a Record Minas chamou Brunna de “uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos”. A diretoria da emissora oferece sentimentos aos colaboradores e está dando apoio à família da Brunna.

Brunna morreu eletrocutada após acidente de carro na noite desse domingo (7/9) Reprodução/Redes socias

Segundo a Record, o passageiro de 36 anos é Gustavo de Assis, editor de imagens. Ele foi socorrido com queimaduras leves e recebeu atendimento hospitalar. Em nota, a emissora afirmou que acompanha de perto o estado de saúde de Gustavo e de Gabriel de Faria, namorado de Brunna, que dirigia o veículo. O estado de saúde dos dois é acompanhado pela empresa.



À reportagem, o coordenador do curso e professor da universidade, Getúlio Távora, contou que Brunna era muito alegre e participativa. O docente teve a oportunidade de dar aula para a jovem em três disciplinas distintas, em uma turma que tinha uma ligação muito forte.

Em nota, a PUC Minas afirmou que a aluna se destacava pela sua inteligência, era dedicada e admirada pelos professores e colegas. "Neste momento de dor, a comunidade universitária se une em oração e expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos, professores e colegas e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com a estudante. Que a fé em Cristo e a certeza da ressurreição confortem a todos", diz o comunicado.