PF lança operação de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta segunda-feira (08/09), um mandado de busca e apreensão, dentro da Operação One by One X, que tem como objetivo o combate ao armazenamento e o compartilhamento de material relacionado ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A operação é realizada em Uberaba (MG), na Região do Triângulo.

Nessa primeira ação foram apreendidos equipamentos de informática e um aparelho celular, que foram encaminhados para a perícia técnica. O objetivo é identificar indícios do envolvimento do investigado em outros crimes, além de apurar a participação de terceiros e esclarecer todas as circunstâncias sob investigação.

O nome da operação, One by One, faz referência à transferência de dados em redes peer to peer, onde arquivos são compartilhados diretamente entre usuários, sem servidor central. Nessa lógica, conteúdos ilícitos são disponibilizados em pastas públicas para serem baixados por outros.

O nome também reforça o slogan da operação: “Mesmo que sejam muitos, um por um, todos os envolvidos com esse tipo de crime serão identificados e responsabilizados”. Em caso de condenação, a pena do investigado pode chegar a 10 anos de reclusão.

Quais as orientações da PF aos responsáveis por crianças e adolescentes?

A Polícia Federal alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

A recomendação feita pela PF é de conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura, e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.

“Estar atento a mudanças de comportamento — como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador — pode ajudar a identificar situações de risco”, diz a cartilha de orientação para esse tipo de crime, elaborada pela PF.

É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.