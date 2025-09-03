Assine
Motorista escolar é suspeito de ter conversa sexual com menina de 13 anos

Prisão temporária foi cumprida no município de Maria da Fé (MG), no Sul do estado. Homem teria orientado aluna a apagar mensagens sexuais que ele enviou

Repórter
03/09/2025 20:59

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou prisão nessa terça-feira (2/9) crédito: PCMG/Divulgação

Um motorista de transporte escolar, de 62 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa terça-feira (2/9), sob suspeita de ter enviado mensagens com teor sexual para uma menina de 13 anos. O crime teria ocorrido no município de Maria da Fé (MG), no Sul do estado.

O celular do investigado foi apreendido durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão. "O material poderá auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de possíveis outras vítimas, já que o suspeito mantinha contato constante com estudantes", disse a PCMG nesta quarta-feira (3/9) ao divulgar o caso.

Leia Mais

Além das mensagens sexuais, o homem, que trabalha como motorista de ônibus escolar, é investigado por supostamente ter orientado a menina a apagar as conversas e por ter oferecido dinheiro, doces e salgadinhos durante o trajeto do transporte escolar. Ele foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão temporária foi cumprida por equipes das delegacias de Polícia em Cristina e Maria da Fé, com apoio da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Itajubá e do 17º Departamento de Polícia Civil em Pouso Alegre.

