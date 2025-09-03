MG: professor suspeito de compartilhar pornografia infantojuvenil é preso

Um homem de 63 anos foi preso nessa terça-feira (2/9) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ele é suspeito de compartilhar, pela internet, fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Segundo a Polícia Federal (PF) o suspeito, que é professor, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora para os procedimentos de praxe.

"Os materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados, como smartphone e dispositivos de armazenamento, serão encaminhados à perícia técnica criminal para continuidade das investigações", declarou em nota.

Os crimes estão previstos nos artigos 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

De acordo com as apurações, o investigado compartilhava o conteúdo através de redes P2P, cuja característica peculiar, de acordo com PF, é possibilitar o compartilhamento direto de arquivos entre os computadores dos usuários desses programas, bem como a disponibilização desses arquivos a todos os usuários dessa rede, sem a existência de um servidor centralizado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice