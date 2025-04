Homem é preso por armazenar imagens de exploração sexual

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi preso, em flagrante, na manhã desta quinta-feira (24/4), em Uberlândia, um homem que armazenava arquivos com imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes, crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão que visava identificar o responsável pela prática do crime de compartilhamento de imagens ilícitas.

As imagens eram armazenadas no celular do autor. Além disso, foram apreendidos um dispositivo de armazenamento e dois aparelhos celulares que foram encaminhados para serem periciados.

A Polícia Federal faz um alerta: “É importante o acompanhamento constante e a orientação adequada de crianças e adolescentes, tanto no ambiente digital quanto no convívio social, como forma de prevenção a situações de abuso sexual e garantia de sua segurança e bem-estar”.

