Homem prensado entre placas dentro de caminhão é resgatado pelos bombeiros
Assim que liberada, vítima precisou ser levada ao hospital. O caso aconteceu em Salinas (MG), no Norte do estado
Um homem de 38 precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar prensado entre placas de acrílico, na tarde dessa segunda-feira (8/9), em Salinas (MG), no Norte do estado.
A vítima estava no baú de um caminhão no momento do acidente. De acordo com a corporação, ela estava consciente, mas presa pelo abdômen e pés, sem a possibilidade de se movimentar.
Foi necessário fazer o corte das placas com serra sabre para criar um acesso ao tronco do homem. Depois disso, os bombeiros usaram almofadas pneumáticas e outras ferramentas para elevar o conjunto de placas e retirar os pés do homem, que ainda estavam presos.
A ação teve acompanhamento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que monitorava de perto o quadro clínico do homem, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal e Militar que faziam a segurança das equipes.
Assim que liberado, o homem foi entregue aos cuidados do Samu, que o encaminhou ao Hospital Municipal de Salinas. Não há informações sobre seu estado atual de saúde.