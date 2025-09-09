Assine
SUSTO

Homem prensado entre placas dentro de caminhão é resgatado pelos bombeiros

Assim que liberada, vítima precisou ser levada ao hospital. O caso aconteceu em Salinas (MG), no Norte do estado

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
09/09/2025 07:37

Vítima estava presa pelos pés e abdômen
Vítima estava presa pelos pés e abdômen

Um homem de 38 precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar prensado entre placas de acrílico, na tarde dessa segunda-feira (8/9), em Salinas (MG), no Norte do estado. 

A vítima estava no baú de um caminhão no momento do acidente. De acordo com a corporação, ela estava consciente, mas presa pelo abdômen e pés, sem a possibilidade de se movimentar. 

Foi necessário fazer o corte das placas com serra sabre para criar um acesso ao tronco do homem. Depois disso, os bombeiros usaram almofadas pneumáticas e outras ferramentas para elevar o conjunto de placas e retirar os pés do homem, que ainda estavam presos. 

A ação teve acompanhamento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que monitorava de perto o quadro clínico do homem, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal e Militar que faziam a segurança das equipes.

Assim que liberado, o homem foi entregue aos cuidados do Samu, que o encaminhou ao Hospital Municipal de Salinas. Não há informações sobre seu estado atual de saúde.

