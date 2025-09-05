Homem com tornozeleira eletrônica é resgatado após passar horas em bueiro

Um homem de 23 anos foi resgatado de um bueiro por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta sexta-feira (5/9). Ele usava uma tornozeleira eletrônica e teria passado a madrugada na galeria subterrânea, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte.

O local era de difícil acesso, de modo que o CBMMG precisou utilizar um tripé para fazer o resgate. Dois militares entraram na galeria e localizaram a vítima a uma profundidade de pelo menos cinco metros em relação ao nível da rua.

O homem estava com suspeita de fratura no braço esquerdo e precisou ser imobilizado. Em seguida, foi içado, atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria entrado por uma tampa de bueiro circular que se conecta à galeria. Ainda não há informações sobre o histórico criminal dele ou o motivo que o teria levado a entrar no local.

