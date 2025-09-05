Assine
BELO HORIZONTE

Homem com tornozeleira eletrônica é resgatado após passar horas em bueiro

Rapaz de 23 anos teria passado toda a madrugada no local e está com suspeita de fratura no braço

05/09/2025 18:56

Bombeiros usando tripé para resgatar o homem de dentro de um bueiro, em Belo Horizonte, a cerca de 5 metros de profundidade
Bombeiros usaram tripé para resgatar o homem crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de 23 anos foi resgatado de um bueiro por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta sexta-feira (5/9). Ele usava uma tornozeleira eletrônica e teria passado a madrugada na galeria subterrânea, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte. 

O local era de difícil acesso, de modo que o CBMMG precisou utilizar um tripé para fazer o resgate. Dois militares entraram na galeria e localizaram a vítima a uma profundidade de pelo menos cinco metros em relação ao nível da rua.

O homem estava com suspeita de fratura no braço esquerdo e precisou ser imobilizado. Em seguida, foi içado, atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital.  

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria entrado por uma tampa de bueiro circular que se conecta à galeria. Ainda não há informações sobre o histórico criminal dele ou o motivo que o teria levado a entrar no local.  

