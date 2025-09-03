MG: homem é encontrado morto após fumar 'cigarro bíblico'

Um homem foi encontrado morto dentro de casa após ter fumado um cigarro feito com uma página de um exemplar da Bíblia Sagrada no município de Periquito, na Região do Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (2/9). De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o corpo não tinha sinais aparentes de violência, o que indica óbito por causas naturais.

Ainda segundo informações da PMMG, o proprietário do imóvel onde o homem residia percebeu que ele estava, há horas, sentado no braço de um sofá, sem se mexer. Então, decidiu entrar e deitou o inquilino. Em seguida, acionou os militares e uma equipe médica, que constatou a morte.

O proprietário do imóvel também relatou à PMMG que o inquilino era usuário de crack e de álcool e que, antes de morrer, teria passado a noite anterior consumindo as substâncias entorpecentes. A mesma testemunha relatou que, logo após chegar em casa de manhã, o morador fez o cigarro com uma folha da Bíblia.

O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares, também na Região do Vale do Rio Doce. Uma equipe de peritos esteve no local do óbito.