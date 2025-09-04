MG: trabalhador morre soterrado ao cair em silo de soja

Um funcionário de uma empresa situada na zona rural de São José da Varginha, na Região Central de Minas, morreu na manhã desta quinta-feira (4/9) ao cair em um silo. Ele foi soterrado pela estocagem de farelo de soja enquanto acessava a parte superior da estrutura, durante a jornada de trabalho.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e do pronto atendimento do município foram acionadas. Os socorristas abriram o silo para que a estocagem fosse retirada, o que permitiu a localização da vítima.

Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento para retirar o homem do meio da pilha de farelo de soja, mas ele já estava sem vida: o óbito foi confirmado pela médica de uma das equipes que foram mobilizadas até a empresa. O local da queda passou por perícia.

