REGIÃO CENTRAL

MG: trabalhador morre soterrado ao cair em silo de soja

Socorristas usaram técnicas de salvamento para resgatar o homem, que, porém, já estava sem vida

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
04/09/2025 18:20

Silo de farelo de soja em São José da Varginha, onde funcionário de empresa rural morreu soterrado
Homem morreu soterrado por estocagem de farelo de soja crédito: CBMMG/Divulgação

Um funcionário de uma empresa situada na zona rural de São José da Varginha, na Região Central de Minas, morreu na manhã desta quinta-feira (4/9) ao cair em um silo. Ele foi soterrado pela estocagem de farelo de soja enquanto acessava a parte superior da estrutura, durante a jornada de trabalho.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e do pronto atendimento do município foram acionadas. Os socorristas abriram o silo para que a estocagem fosse retirada, o que permitiu a localização da vítima.

Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento para retirar o homem do meio da pilha de farelo de soja, mas ele já estava sem vida: o óbito foi confirmado pela médica de uma das equipes que foram mobilizadas até a empresa. O local da queda passou por perícia. 

