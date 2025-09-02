Polícia indicia seis pessoas por maus-tratos em cavalgada

Seis pessoas foram indiciadas por maus-tratos pela Polícia Civil nesta terça-feira (2/9) por agredirem uma mula durante cavalgada em Uberlândia. O evento ocorreu no dia 24 de agosto e a agressão foi registrada em vídeo. Um dos indiciados também vai responder por usurpação de cargo público por ter se identificado, falsamente, como tenente da Polícia Militar.



O vídeo que registrou os maus-tratos viralizou, mostrando homens tentando colocar a mula em um caminhão de transporte. Como o animal empacou, choques, puxões com cordas e até chicotadas foram dados para que a mula se movesse.



Quatro adultos e dois adolescentes foram responsabilizados. Eles moram em Uberlândia e em Monte Alegre de Minas.



Em determinado momento, a mulher que filma o caso diz que vai solicitar a polícia no local e um homem tenta intimidá-la, dizendo ser ele mesmo um polícial militar. Segundo a Polícia Civil, ele tem 19 anos e disse em depoimento que agiu daquela foram por estar bêbado e sob efeito de medicamento, mesmo tendo participado da cavalgada.



O dono do animal confirmou ter levado a mula ao evento evento para vendê-la. Ela foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).



"A prova técnica obtida no hospital foi fundamental para dar robustez à investigação", disse o Delegado Daniel Azevedo.



"Esse caso precisa servir de alerta. Se for preciso, vamos propor mudanças legislativas para evitar que situações como essa voltem a se repetir em Uberlândia e no Brasil", disse o promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Breno Lintz. Ele ainda vai tentar imputar aos quatro adultos o crime associação criminosa.

O Sindicato Rural de Uberlândia divulgou nota em que redupiou os maus-tratos. No comunicado, a entidade afirmou que "as agressões são um ato isolado e que a prática não tem qualquer relação com a organização do evento". (...) Deixamos claro que tais práticas não representam, em hipótese alguma, a conduta defendida ou aceita pelo Sindicato Rural de Uberlândia".