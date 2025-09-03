Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em açude
Homem, de 44 anos, estava desaparecido desde 27 de agosto. O corpo que estava boiando no açude foi encontrado por um trabalhador rural, que comunicou ao Corpo
Resgatado, nessa terça-feira (2/9), pelo Corpo de Bombeiros, num açude no Bairro Constância, na zona rural de Leopoldina (MG), Zona da Mata, o corpo de um homem, de 44 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (27/8).
O corpo, que estava boiando no açude foi encontrado por um trabalhador rural, que comunicou ao Corpo de Bombeiros.
Depois de retirado da água, o corpor foi entregue à perícia, que fez um exame superficial, mas não encontrou marcas de violência. Foi então encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina (MG), Zona da Mata, que fará um exame de corpo de delito, para definir a “causa mortis”.
Segundo a Polícia Civil, a família estava à procura do desaparecido. Aguarda-se a conclusão do exame no IML, cujo resultado deverá ficar pronto em 30 dias.
