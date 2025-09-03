Assine
overlay
Início Gerais
CORPO

Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em açude

Homem, de 44 anos, estava desaparecido desde 27 de agosto. O corpo que estava boiando no açude foi encontrado por um trabalhador rural, que comunicou ao Corpo

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
03/09/2025 14:19

compartilhe

Siga no
x
Corpo foi encontrado em açude por trabalhador rural
Corpo foi encontrado em açude por trabalhador rural crédito: CBMMG

Resgatado, nessa terça-feira (2/9), pelo Corpo de Bombeiros, num açude no Bairro Constância, na zona rural de Leopoldina (MG), Zona da Mata, o corpo de um homem, de 44 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (27/8).


Leia Mais

O corpo, que estava boiando no açude foi encontrado por um trabalhador rural, que comunicou ao Corpo de Bombeiros.

Depois de retirado da água, o corpor foi entregue à perícia, que fez um exame superficial, mas não encontrou marcas de violência. Foi então encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina (MG), Zona da Mata, que fará um exame de corpo de delito, para definir a “causa mortis”.

Segundo a Polícia Civil, a família estava à procura do desaparecido. Aguarda-se a conclusão do exame no IML, cujo resultado deverá ficar pronto em 30 dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acude boiando corpo desaparecido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay