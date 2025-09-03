Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em açude

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Resgatado, nessa terça-feira (2/9), pelo Corpo de Bombeiros, num açude no Bairro Constância, na zona rural de Leopoldina (MG), Zona da Mata, o corpo de um homem, de 44 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (27/8).





Leia Mais Pessoas em situação de rua 'desaparecem' do jardim da Biblioteca Pública Jovem que sumiu em mata procurando cavalo é encontrado morto Corpo de adolescente é encontrado após afogamento em cachoeira de Unaí

O corpo, que estava boiando no açude foi encontrado por um trabalhador rural, que comunicou ao Corpo de Bombeiros.

Depois de retirado da água, o corpor foi entregue à perícia, que fez um exame superficial, mas não encontrou marcas de violência. Foi então encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina (MG), Zona da Mata, que fará um exame de corpo de delito, para definir a “causa mortis”.

Segundo a Polícia Civil, a família estava à procura do desaparecido. Aguarda-se a conclusão do exame no IML, cujo resultado deverá ficar pronto em 30 dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia