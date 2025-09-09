Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente entre carro e moto mobiliza Samu na Via Expressa de Contagem

Equipes do Samu atenderam as vítimas do acidente na Via Expressa, causando um congestionamento na manhã desta terça-feira (9/9)

Giovanna de Souza
09/09/2025 08:45

Duas ambulâncias do Samu atendem as vítimas da motocicleta
Duas ambulâncias do Samu atendem as vítimas da motocicleta crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um acidente deixou dois ocupantes de uma moto feridos e complicou o trânsito da Via Expressa de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (9/9).

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu às 7h09 na altura do bairro Bela Vista, próximo ao terminal de ônibus do Petrolândia.

Conforme a TransCon, empresa de trânsito municipal, os dois ocupantes da moto, uma Yamaha 125 vermelha, ficaram feridos e foram atendidos por ambulâncias do Samu, acionadas pelo motorista do carro, um Hyunday HB20.

As ambulâncias ocuparam a faixa direita da Via, no sentido Belo Horizonte. Motoristas que passavam pelo trecho trafegaram pelas faixas central e da esquerda, o que causou um congestionamento no local.

O carro e a moto envolvidos no acidente foram removidos e a pista foi liberada às 8h09.

Não há informações sobre o estado de saúde das vitimas. A ocorrência segue em andamento.

Matéria em atualização

