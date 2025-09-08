Acidente deixa vítima presa às ferragens na MGC-122

Um acidente na MGC-122 deixou uma mulher presa às ferragens na manhã desta segunda-feira (8/9). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo, um Fiat Siena, teria colidido contra a barreira de proteção da ponte sobre o Rio Garipau, no km 65 da rodovia, no município de Mato Verde, na Região Norte do Estado.

O Pelotão de Bombeiros de Janaúba, também no Norte de Minas, acionou o apoio da Brigada Municipal de Mato Verde, que enviou três brigadistas ao local do acidente, coordenados por um bombeiro militar. A equipe utilizou técnicas de desencarceramento e equipamentos de corte e expansão para realizar o resgate.

A vítima é uma idosa de aproximadamente 60 anos, que foi removida consciente e com sinais vitais estáveis do veículo. Ela foi levada ao Hospital Municipal de Monte Azul, também no Norte de Minas, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica detalhada.

A operação contou também com o apoio da Polícia Militar, que atuou no controle do tráfego e na preservação do local do acidente. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas.