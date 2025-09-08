Assine
Acidente deixa vítima presa às ferragens na MGC-122

Vítima foi socorrida por uma equipe de brigadistas do município de Mato Verde, onde ocorreu a colisão

08/09/2025 21:50

Fiat Siena acidentado na rodovia MGC-122, no município de mato verde, no norte de Minas. Foto mostra o veículo de frente, avariado, com o capô aberto, com alguns brigadistas de costas, à esquerda, em primeiro plano, e uma ambulância à direita, ao fundo
Motorista estava consciente e foi encaminhada a um hospital crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente na MGC-122 deixou uma mulher presa às ferragens na manhã desta segunda-feira (8/9). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo, um Fiat Siena, teria colidido contra a barreira de proteção da ponte sobre o Rio Garipau, no km 65 da rodovia, no município de Mato Verde, na Região Norte do Estado.

 

O Pelotão de Bombeiros de Janaúba, também no Norte de Minas, acionou o apoio da Brigada Municipal de Mato Verde, que enviou três brigadistas ao local do acidente, coordenados por um bombeiro militar. A equipe utilizou técnicas de desencarceramento e equipamentos de corte e expansão para realizar o resgate.

A vítima é uma idosa de aproximadamente 60 anos, que foi removida consciente e com sinais vitais estáveis do veículo. Ela foi levada ao Hospital Municipal de Monte Azul, também no Norte de Minas, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica detalhada.

A operação contou também com o apoio da Polícia Militar, que atuou no controle do tráfego e na preservação do local do acidente. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas.

