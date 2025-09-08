Micro-ônibus com nove trabalhadores capota e dois ficam em estado grave

Nove trabalhadores rurais que atuam em plantações de cana-de-açúcar ficaram feridos na manhã desse domingo (7/9) depois de o micro-ônibus em que estavam capotar na MGC-497, nas proximidades do município de Iturama (MG), Triângulo Mineiro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Minas Gerais, as vítimas foram socorridas por equipe do Corpo de Bombeiros e levadas para o pronto socorro municipal de Iturama.

Equipe da PMRv esteve no hospital, onde foi informada que duas vítimas (motorista e um passageiro) apresentavam quadro clínico mais crítico e foram transferidas para hospitais de Uberaba (MG), Triângulo Mineiro, e São José do Rio Preto (SP).

As outras vítimas sofreram ferimentos leves e foram medicadas e liberadas.

O proprietário do micro-ônibus relatou para o registro policial que o motorista, de 48 anos, perdeu o controle direcional no momento em que fazia uma ultrapassagem devido a imperfeições da pista, decorrentes da falta de manutenção adequada.

O veículo, ainda segundo informações de registro policial, invadiu a contramão de direção, capotou, colidiu contra uma árvore e parou com as rodas voltadas para cima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente e as causas e circunstâncias serão investigadas.