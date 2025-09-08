MG: homem é encontrado em mata após uma semana desaparecido

Um homem de 57 anos, que estava desaparecido desde o último dia 31 de agosto, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) nesse domingo (7/9). Ele estava em uma área de mata fechada entre as cidades de Januária e Varzelândia, no Norte do estado.







De acordo com informações do CBMMG, o homem estava consciente e não apresentava sinais de traumas, mas, depois de vários dias na mata, estava debilitado e desidratado. Por isso, precisou ser carregado por um dos bombeiros até um ponto de transporte. Em seguida, foi levado a um hospital.

Para localizar o homem, as equipes do CBMMG lançaram mão de técnicas de rastreamento humano. Ele seria residente da comunidade de Santa Rita, no município de Varzelândia.

