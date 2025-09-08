Assine
Incêndio atinge vegetação em área próxima ao Aeroporto de Confins

Mesmo com as chamas, voos do dia seguem operando normalmente. Rodovia LMG 800 tem muita fumaça na pista

Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
08/09/2025 15:43

Equipes dos Bombeiros foram acionadas durante a manhã. Há muita fumaça no local, o que pode atrapalhar a visibilidade na via
Equipes dos Bombeiros foram acionadas durante a manhã. Há muita fumaça no local, o que pode atrapalhar a visibilidade na via crédito: Reprodução / Redes Sociais

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas para combater um incêndio próximo ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Região Metropolitana da capital mineira. 

As chamas começaram por volta das 10h desta segunda-feira (8/9) em área de vegetação no entorno do aeroporto. Duas guarnições estão combatendo o fogo na Rodovia LMG 800, perto do portão 23 do aeroporto. 

De acordo com a corporação, o incêndio está em área de grande extensão. Há muita fumaça no local, o que pode atrapalhar a visibilidade na via. Uma terceira guarnição está em deslocamento para o local. 

Mesmo com a presença de fumaça, as operações aeroportuárias não foram impactadas, de acordo com a BH Airport. “Pousos e decolagens seguem ocorrendo normalmente, sem qualquer prejuízo à segurança ou à operação do aeroporto”, destacou em nota. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível estimar a área queimada. 

 *Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

