Casal dormia quando fogo tomou conta de casa na Grande BH

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Um casal acordou no susto quando a casa onde dormia começou a pegar fogo em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incêndio consumiu a residência no bairro Aparecida, na manhã desta segunda-feira (8/9).

Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Aline Cristina Gonçalves, dona de casa, de 50 anos, contou que o fogo atingiu a casa vizinha à dela, na Rua Piratuba, onde moram os primos - um homem de 52 anos e uma mulher de 38. “Eles estavam deitados dormindo e sentiram um calor. Daí o meu primo conseguiu quebrar o telhado e os dois pularam. Quando ‘foi’ ver, o fogo já alastrou”, contou.

Por sorte, ninguém morreu. Segundo Alice, o lote abriga três casas e seis cachorros de estimação. Ela não estava em casa quando o fogo começou, mas foi informada que os animais estavam no meio do fogo. “Eles devem ter conseguido fugir. Quando os bombeiros terminaram [de controlar o fogo], não encontraram corpo nenhum de animal”, relatou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h22. Às 7h51, segundo o boletim de ocorrência, o incêndio já havia sido controlado. Quatro guarnições se empenharam na ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio. Equipes dos bombeiros seguem no local da ocorrência.

Matéria em atualização