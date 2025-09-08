Casal dormia quando fogo tomou conta de casa na Grande BH
Incêndio atingiu residência no Bairro Aparecida, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, nesta segunda-feira (8/9). Duas pessoas e seis cachorros escaparam
compartilheSiga no
Um casal acordou no susto quando a casa onde dormia começou a pegar fogo em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incêndio consumiu a residência no bairro Aparecida, na manhã desta segunda-feira (8/9).
Aline Cristina Gonçalves, dona de casa, de 50 anos, contou que o fogo atingiu a casa vizinha à dela, na Rua Piratuba, onde moram os primos - um homem de 52 anos e uma mulher de 38. “Eles estavam deitados dormindo e sentiram um calor. Daí o meu primo conseguiu quebrar o telhado e os dois pularam. Quando ‘foi’ ver, o fogo já alastrou”, contou.
Leia Mais
Por sorte, ninguém morreu. Segundo Alice, o lote abriga três casas e seis cachorros de estimação. Ela não estava em casa quando o fogo começou, mas foi informada que os animais estavam no meio do fogo. “Eles devem ter conseguido fugir. Quando os bombeiros terminaram [de controlar o fogo], não encontraram corpo nenhum de animal”, relatou.
- Idoso morre em incêndio após vizinhos tentarem salvá-lo em Ouro Preto (MG)
- Falha no circuito elétrico destroi casa e danifica outras duas com incêndio
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h22. Às 7h51, segundo o boletim de ocorrência, o incêndio já havia sido controlado. Quatro guarnições se empenharam na ocorrência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio. Equipes dos bombeiros seguem no local da ocorrência.
Matéria em atualização