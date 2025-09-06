Assine
overlay
Início Gerais
SANTA LUZIA

Dono de ferro-velho ateia fogo em papéis, mas causa incêndio na Grande BH

Chamas em ferro-velho foram controladas pelos bombeiros e dois cães foram resgatados. Proprietário do imóvel diz que vai arcar com o prejuízo causado

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Jair Amaral
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
06/09/2025 13:19

compartilhe

Siga no
x
Incêndio em ferro-velho mobiliza bombeiros em Santa Luzia (MG), na Grande BH, neste sábado (6/9)
Incêndio em ferro-velho mobiliza bombeiros em Santa Luzia (MG), na Grande BH, neste sábado (6/9) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

O proprietário de um ferro-velho localizado na Rua Presidente Nilo Peçanha, no Bairro Boa Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, causou um incêndio no local na manhã deste sábado (6/9). De acordo com ele, o objetivo era queimar papéis, mas o fogo se alastrou e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros.

Segundo João Gualberto, dono do espaço, ele pretendia queimar alguns papéis, mas as chamas saíram do controle, pegando em algumas madeiras até se transformar em um incêndio. Um ônibus sem funcionamento foi queimado e João afirmou que vai arcar com o prejuízo.

Leia Mais

Cães foram resgatados pelos bombeiros-Jair Amaral/EM/DA Press
Cães foram resgatados pelos bombeiros Jair Amaral/EM/DA Press
Incêndio em ferro-velho mobiliza bombeiros em Santa Luzia (MG), na Grande BH, neste sábado (6/9)-Jair Amaral/EM/DA Press
Incêndio em ferro-velho mobiliza bombeiros em Santa Luzia (MG), na Grande BH, neste sábado (6/9) Jair Amaral/EM/DA Press
Incêndio em ferro-velho mobiliza bombeiros em Santa Luzia (MG), na Grande BH, neste sábado (6/9)-Jair Amaral/EM/DA Press
Incêndio em ferro-velho mobiliza bombeiros em Santa Luzia (MG), na Grande BH, neste sábado (6/9) Jair Amaral/EM/DA Press

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência é próxima à empresa Água e Piscinas. O fogo foi controlado, mas a água do caminhão da equipe acabou e foi necessário aguardar alguns minutos até que outro caminhão-pipa chegasse e os militares dessem continuidade na ação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dois cães, de raça não identificada, que pertencem ao dono do imóvel, foram resgatados pelos bombeiros. A Polícia Militar (PM) também esteve no local para dar apoio.

Tópicos relacionados:

bombeiros grande-bh incendio santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay