Dono de ferro-velho ateia fogo em papéis, mas causa incêndio na Grande BH

O proprietário de um ferro-velho localizado na Rua Presidente Nilo Peçanha, no Bairro Boa Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, causou um incêndio no local na manhã deste sábado (6/9). De acordo com ele, o objetivo era queimar papéis, mas o fogo se alastrou e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros.

Segundo João Gualberto, dono do espaço, ele pretendia queimar alguns papéis, mas as chamas saíram do controle, pegando em algumas madeiras até se transformar em um incêndio. Um ônibus sem funcionamento foi queimado e João afirmou que vai arcar com o prejuízo.

Cães foram resgatados pelos bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência é próxima à empresa Água e Piscinas. O fogo foi controlado, mas a água do caminhão da equipe acabou e foi necessário aguardar alguns minutos até que outro caminhão-pipa chegasse e os militares dessem continuidade na ação.

Dois cães, de raça não identificada, que pertencem ao dono do imóvel, foram resgatados pelos bombeiros. A Polícia Militar (PM) também esteve no local para dar apoio.

