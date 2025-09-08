MG: casal fica preso em elevador em Araxá

Um homem de 57 anos e uma mulher de 53 ficaram presos em um elevador, nesta segunda-feira (8/9). O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atendimento da ocorrência no bairro Centro, em Araxá, no Alto Paranaíba.

De acordo com a corporação, o casal ficou preso por volta das 09h21. Uma equipe se deslocou até o local, entre a rua Almeida Campos, com rua Franklin de Castro. Os dois foram encontrados conscientes e sem ferimentos.

Os bombeiros informaram que o técnico do prédio estava prestando atendimento em outra cidade, por isso foi necessário que a corporação destravasse a porta do elevador com uma chave apropriada. O elevador se encontrava entre o 3º e o 2º andar.

Ainda conforme os militares, a retirada do casal ocorreu com a energia desligada e os dois foram removidos em segurança. A intervenção dos bombeiros também não danificou a estrutura do elevador.

Ainda não há informações sobre o que aconteceu tecnicamente com o elevador e como o casal acabou preso.