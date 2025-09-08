Homem bate parapente na rede elétrica e se enrosca na fiação

Um homem se chocou de parapente em uma rede elétrica e se enroscou a fiação. O caso aconteceu em um loteamento próximo ao bairro São Lucas, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, na noite deste domingo (7/9). No momento, acontecia um evento que reunia bicicletas e motos. Um jovem que estava no local, filmou o acidente.



As imagens mostram o momento em que o homem se choca contra a fiação, fica preso nos fios e, em seguida, consegue se soltar. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos.





De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a energia precisou ser desligada emergencialmente às 19h02 para garantir a segurança da operação.



Em nota, a empresa explicou: "A energia foi desligada emergencialmente, por volta das 19h02, para garantir a segurança durante a retirada do parapente. Não houve danos à rede elétrica. Não há clientes ligados neste circuito, portanto, nenhum cliente foi afetado por esse desligamento. Os serviços foram concluídos no mesmo dia, por volta das 19h20".

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A retirada do parapente foi concluída rapidamente, e a rede elétrica não sofreu danos.

*Victória Ribeiro especial para o EM