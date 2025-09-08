Funerária é condenada por preparo inadequado de corpo em velório

Uma empresa de serviço funerário deverá indenizar uma mulher em R$ 6mil por danos morais, após denúncia de falhas no modo como o corpo da mãe dela foi preparado para o enterro em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão foi dada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Conforme relato da cliente, que era beneficiária de um plano funerário e solicitou o serviço em maio de 2023, quando a mãe faleceu, o corpo aparentava não ter sido preparado adequadamente. No velório ela constatou que a boca estava entreaberta, por onde saía secreção, além de cabelo desarrumado e restos de esmalte.

A família se revoltou com a situação e testemunhas que estavam em outro velório prestaram depoimento para confirmar o que chamaram de "descaso".

A empresa se defendeu afirmando que a preparação foi feita corretamente, que não haveria provas do "suposto mal preparo do corpo" e que o irmão da autora teria elogiado o serviço. O juiz Luís Henrique Guimarães de Oliveira, da 2ª Vara Cível, da Infância e da Juventude e Juizado Especial Criminal da Comarca de Igarapé, não aceitou os argumentos da funerária e determinou o pagamento de R$ 6 mil devido ao preparo insatisfatório do corpo.

"É imperioso destacar que a ofensa decorrente da preparação inadequada do corpo atinge, primariamente, a memória e a dignidade da pessoa falecida. Os efeitos danosos desse ato ilícito atingem de forma intensa os familiares próximos", afirmou ele. O juiz ainda destacou a importância da preparação do corpo para as últimas homenagens e que, a execução defeituosa representa uma grave falha na prestação do serviço.

A denúncia também solicitava a condenação da empresa por demorar quatro horas para buscar o corpo no hospital, do tratamento supostamente ríspido da funcionária que atendeu a família e pelo corpo não ter sido cremado conforme solicitado pelos familiares. No entanto, esses pedidos foram rejeitados.

"O tempo para recolhimento do corpo foi considerado adequado para os padrões do setor. Sobre a não cremação, o juiz apontou que a empresa não incorreu em erro, já que a família precisaria ter apresentado, conforme contrato, atestado de óbito assinado por dois médicos, o que não foi feito", informou o TJ.