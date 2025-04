Operação interdita funerárias por irregularidades e crime ambiental em MG

Uma operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Vigilância Sanitária Municipal de Ipatinga, no Vale do Aço, resultou na interdição de funerárias da cidade, nessa quinta-feira (3/4). A ação teve como objetivo fiscalizar os procedimentos de manipulação de corpos e o descarte de resíduos por parte dos estabelecimentos funerários.

As investigações começaram no dia 25 de março deste ano, quando uma funerária foi interditada pela Vigilância Sanitária após a constatação de irregularidades administrativas. Na ocasião, foi identificado um possível crime ambiental, com o lançamento de fluidos e materiais orgânicos provenientes de cadáveres diretamente na rede de esgoto.







A partir desse caso, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária intensificaram a fiscalização em outras funerárias da cidade. Em uma delas, além de irregularidades administrativas, foi verificada novamente a suspeita de crime ambiental. O local também foi interditado, e peritos do Instituto de Criminalística da PCMG realizaram exames para confirmar a infração.



Ao todo, duas funerárias foram interditadas e estão sob investigação. Outras duas apresentaram irregularidades administrativas, que também serão apuradas pelos órgãos competentes. As apurações seguem em andamento.