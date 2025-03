Polícia incinera 1,5 tonelada de pés de maconha no interior de Minas

Mais de uma 1,5 tonelada de pés de maconha foi incinerada nesta quarta-feira (26/3) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As plantas eram cultivadas na zona oeste da cidade e foram apreendidas pela Polícia Militar no último fim de semana. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os donos da plantação.

A operação para destruição do material ilícito teve colaboração da Prefeitura de Uberlândia, que cedeu uma caminhão para transporte, e de uma empresa que liberou o uso de uma fornalha para a queima.

As plantas encheram a caçamda de um caminhão basculante e estavam guardadas numa companhia da PM, no Distrito Industrial. Primeiro o caminhão e a carga foram pesados para que se chegasse ao total da maconha apreendida. O resultado surpreendeu: 1.580 kg.

Sempre escoltada pelas polícias Militar e Civil, a carga foi levada para a empresa, que liberou o uso de seus equipamentos e pessoal para a ação. Os pés foram jogados inteiros no fogo, que destruiu o material junto à lenha usada na fornalha.

Amostras já tinham sido colhidas e um laudo técnico sobre o material foi elaborado pela perícia da Civil. Por isso não era mais necessário armazenar todas as plantas de plantio proibido.

A apreensão contou com mais de mil pés encontrados entre os bairros Tocantins e Guarani. O plantio era profissional e até as variedades de maconha eram marcadas por lote no local. Duas pessoas foram detidas, mas até agora não se sabe quem é o dono da lavoura e onde ela era processada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia