Vídeo: lobo-guará tenta entrar em condomínio pela porta de vidro

Moradores de um condomínio de Uberaba, no Triângulo Mineiro, acordaram assustados na manhã desta quinta-feira (27/3) com um forte barulho na porta de vidro que dá entrada ao prédio. Um dos moradores gravou um lobo-guará forçando a porta de entrada. As imagens, que circulam na Internet, mostram que o animal estava agitado e dando algumas cabeçadas na porta de vidro.

O 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) foi acionado e capturou o animal. Segundo nota da Corporação, o lobo-guará foi encontrado no interior de condomínio, que fica no bairro Fabrício.

"Após solicitação dos moradores, uma equipe especializada foi enviada ao local para garantir a segurança, tanto do animal, quanto das pessoas presentes.

Com técnicas apropriadas de contenção, os bombeiros capturaram o lobo-guará sem ferimentos e, posteriormente, realizaram sua soltura em um ambiente de mata adequado para sua reintrodução na natureza", diz trecho de nota do 8º BBM.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, a nota do Corpo de Bombeiros de Uberaba declarou que "reforça a importância de acionar as autoridades competentes sempre que um animal silvestre for encontrado em áreas urbanas, evitando tentativas de captura por conta própria e garantindo a preservação da fauna local".