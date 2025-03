Integrante do Comando Vermelho morre em troca de tiros em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, identificado como sendo Rodolfo Conceição Santos, de 28 anos, conhecido por “RDF”, integrante do Comando Vermelho, morreu nesta quarta-feira, em uma troca de tiros com a Polícia Civil.

Os agentes cumpriam um mandado de prisão preventiva, determinado pelo Tribunal de Justiça do Pará, no Bairro Alto dos Pinheiros, região Noroeste de Belo Horizonte. Ele era autor de um homicídio em Belém.

O mandado era cumprido por policiais do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc). Durante a operação, segundo a polícia, o foragido resistiu à voz de prisão, disparando a arma de fogo contra os policiais civis.

Os agentes responderam com tiros à agressão e mataram Rodolfo. A perícia da Polícia Civil coletou vestígios e informações para a investigação.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IML), para exames. O Denarc instaurou inquérito, para apurar os fatos. O caso está sendo investigado, a partir de agora, pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segunda morte

Em cinco dias, esta é a segunda morte de um integrante do Comando Vermelho em Belo Horizonte. Na noite do último sábado, um homem de 26 anos, apontado pela Polícia Militar (PM) como integrante da facção criminosa morreu depois de confronto com a PM, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi abordado numa blitz e, segundo os militares, reagiu à abordagem apontando uma arma para os agentes.